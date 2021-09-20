Хабаровск, , 11:06 — REGNUM Избирком Хабаровского края подвёл предварительные итоги досрочных выборов губернатора региона — проголосовали 43,82% избирателей от списка, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Михаил Дегтярев Khabkrai.ru

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За действующего врио губернатора Михаила Дегтярева (ЛДПР) свои голоса отдали 235 607 человек (56,81%); за Марину Ким («Справедливая Россия») 105 283 голоса (25,39%); за Владимира Парфенова («Партия пенсионеров») 41 564 голоса (10,02%); за Бабека Мамедова («Родина») 14 643 голоса (3,53%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в выборах депутатов Государственной думы РФ в Хабаровском крае по предварительным подсчётам проголосовало 44,31% избирателей. Большинство голосов — у КПРФ.