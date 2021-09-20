Владимир, , 10:56 — REGNUM Во Владимирской области по итогам выборов в Госдуму РФ по федеральному округу лидирует «Единая Россия» с результатом 37,64%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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За КПРФ проголосовали 25,95% избирателей, за ЛДПР — 9,42%, за партию «Новые люди» — 7,31%, за «Справедливую Россию — за правду» — 7,78%, за «Коммунистов России» — 1,11%, за «Партию пенсионеров» — 3,09%, за «Яблоко» — 1,05%, за «Российскую партию свободы и справедливости» — 1,37%.

«Родина» набрала 0,85% голосов, «Российская экологическая партия «Зелёные» — 0,89%, «Партия роста» — 0,44%, «Гражданская платформа» — 0,10%, «Зеленая альтернатива» — 0,59%.

По одномандатному избирательному округу № 79 больше всех голосов набрал Игорь Игошин (ЕР) — 47,86%, по округу № 80 — Григорий Аникеев (ЕР) — 48,77%.

Явка достигла почти 38%