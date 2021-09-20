Петрозаводск, 20 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Избирком Республики Карелия 20 сентября опубликовал итоговые данные явки на выборах разных уровней, состоявшихся в регионе 17−19 сентября.

Герб Карелии

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Наибольшая явка зафиксирована на выборах Государственной думы VIII созыва — на избирательные участки в Карелии пришло 202 655 избирателей, или 39,72% от числа граждан, внесенных в списки для голосования.

На выборах депутатов Законодательного собрания Республики Карелия проголосовали 199 263 избирателей, или 39,28% от общего числа имеющих право голоса.

Добавим, по результатам обработки 15% бюллетеней на выборах депутатов Законодательного собрания Республики Карелия по партийным спискам лидирует «Единая Россия» с 28,95% голосов.

Что же касается муниципальных кампаний, то в выборах депутатов Петрозаводского городского Cовета 29-го созыва приняли участие 39,31% избирателей.

На различных выборах в четырех муниципальных районах, проводившихся параллельно с федеральными и региональными выборами, наибольшая явка зафиксирована на выборах главы Юшкозерского сельского поселения Калевальского муниципального района — 55,02% избирателей.