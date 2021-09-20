Киев, 20 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 2265 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 19 сентября на Украине зафиксировано 2265 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 275, медработников — 22)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 646 350.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 44 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 919.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 417 231 человек вылечился от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 484 445 теста на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 3983 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.