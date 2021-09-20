Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Ростовской области по подозрению в даче и получении взятки, превышении должностных полномочий, посредничестве во взяточничестве и контрабанде задержаны заместитель начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган Ростовской таможни и два ведущих инспектора. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 20 сентября.

Взятка

Подозреваемые задержаны после пресечения контрабанды 40 тонн табачной продукции арабских производителей. Стоимость груза превышает 100 млн рублей. Как полагают следователи, нелегальные поставки осуществлялись под покровительством должностных лиц Южного таможенного управления, распределявших между собой многомиллионные взятки.

Установлено, что с августа 2021 года благодаря заместителю начальника таможенного поста МАПП Матвеев Курган Ростовской таможни, сговорившегося с контрабандистами и при участии его подчинённых, через таможню беспрепятственно перемещались крупные партии сигарет. Задержанные арестованы.

Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.