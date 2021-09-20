Новосибирск, 20 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по предварительной информации, пятипроцентный барьер на выборах в Государственную думу ФС РФ преодолели пять партий. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Информация предварительная, но уже можно поздравить тех кандидатов, которые вырвались вперед — без пяти минут депутатов Государственной думы от Новосибирской области по округам. Желаю им достойно представлять интересы жителей Новосибирской области, интересы региона в федеральном парламенте», — отметил он.

Глава региона отметил, что голосование проходило на высоком организационном уровне.