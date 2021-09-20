Южно-Сахалинск, 20 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. На Сахалине на стройке обнаружили труп 12-летней девочки. Возбуждено сразу два уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в областном СУ СКР.

Gmik.ru На стройке

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Первое уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», второе — «халатность».

Следствие полагает, что должностные лица администрации Долинского городского округа ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

«В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны строительного объекта и недопущение на него посторонних лиц, а также приняты меры профилактического характера. Расследование уголовных дел продолжается», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего работника дорожной службы, который подозревается в причинение смерти по неосторожности.