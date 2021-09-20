Пенза, , 10:57 — REGNUM В Пензенской области подводят результаты трехдневного голосования. Как заявил председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков, в голосовании за депутатские кресла в Госдуме РФ предварительно победила партия «Единая Россия», которая набрала 56,22% голосов избирателей.

Выборы Natadart.ru

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На втором месте — КПРФ, ей отдали предпочтение 17,24% избирателей, третье — у ЛДПР (7,5%), четвертое — у «Справедливой России — За правду» (6,09%).

Что касается одномандатных округов, то в 146-м победил единоросс Игорь Руденский (60,4%), второе место у представителя КПРФ Алексея Иванова (15,12%), замыкает тройку лидеров Павел Куликов, представлявший ЛДПР (5,16%).

В 147-м округе лидирует с результатом 53,64% Александр Самокутяев («Единая Россия»), второе место занимает член партии КПРФ Александр Трутнев (16,98%), третье — у представителя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексея Шпагина (10,43%).

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области после обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона с 72,38% побеждает врио главы области Олег Мельниченко. За временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области проголосовали более 428,8 тыс. избирателей. Следом идет кандидат от КПРФ Олег Шаляпин (12,35%), третьем место с 5,69% у Алексея Шпагина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,67% голосов, 2,30% —у Петра Чугая из Партии пенсионеров.

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