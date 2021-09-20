Москва, 20 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Последние торги прошедшей недели (17 сентября) завершились для рубля не слишком удачно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

rotkevichkonstantin Рубли

«Относительно доллара российская валюта потеряла 0,72%, закрыв неделю на отметке в 72,93 рубля. К евро же рубль упал на 0,58%, завершив неделю с курсом в 85,61 рубля.

Но нужно отметить, что на прошлой неделе рубль вышел на 13-месячный максимум относительно европейской валюты на фоне энергетического кризиса в Европе и подготовке к выборам как в России, так и в Германии.

При этом в ОФЗ начались распродажи из-за растущий ожиданий по повышению ЦБ ключевой ставки на октябрьском заседании. Об этом регулятор намекнул при объявлении повышения ставки, указав на повышения во множественном числе.

Кроме этого, против рубля играет выход из риска перед заседанием ФРС США, на котором американский регулятор может объявить о сроках сворачивания QE.

На этом фоне доллар укрепляется и к евро, вернувшись к отметке в 1,17 доллара за одну единицу европейкой валюты после падения до 1,19 единиц.

Также давление на рубль могут оказывать постепенно начавшие коррекцию цены на нефть и газ, снижение которых может привести к корректировке фондового рынка, тем самым выведя часть капитала из российских активов.

Предполагаемый коридор движения валюты на сегодня, 20 сентября, — 73−74 рубля за доллар и 85,20−87 рублей за евро», — считает эксперт.

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