Сочи, Краснодарский край, 20 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся Екатеринбурга в Анталью, экстренно приземлился в Сочи из-за смерти одной из пассажирок. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе авиационного перевозчика.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья — Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пассажирке стало плохо во время полета и ей начали оказывать первую медицинскую помощь члены экипажа, а также один из пассажиров, являющийся врачом, однако женщина скончалась до прибытия в аэропорт.

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