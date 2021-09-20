Ханты-Мансийск, 20 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (53 случая), сообщает 20 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 155 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 20 сентября в Югре зарегистрировано 73 484 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 69 935 человек, 1088 пациентов с COVID-19 скончались.