Акции санированного российского банка проданы инвестору из Казахстана
Москва, 20 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Покупателем 100% акций АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» в рамках аукциона стала компания Pioneer Capital Invest из Казахстана. Обойдя на торгах «Совкомбанк» и «Промсвязьбанк», иностранный инвестор предложил чуть более 14 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
По условиям сделки покупатель должен будет до 30 ноября 2021 года перечислить ЦБ РФ часть чистой прибыли АТБ за девять месяцев 2021 года. Переход права собственности на пакет акций планируется оформить до начала ноября.
Из открытых источников известно, что в Pioneer Capital Invest более 61% доли принадлежит частному фонду «Назарбаев Фонд».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после санации банка пакет акций перешел под контроль ЦБ РФ. В июле 2021 года регулятор сообщил о подаче четырёх заявок от покупателей, но в закрытых торгах приняли участие лишь три из них. Четвертый участник от борьбы отказался ещё до её начала.
Это была не первая попытка продажи акций АТБ, который по размеру активов входит в топ-50.
Справка: банк был создан в 1992 году и на начальном этапе назывался «Амурпромстройбанком». По данным из официальной финотчётности организации следует, что банк является правопреемником Промстройбанка СССР, который был основан в 1929 году. В 2010 году основной акционер, который был на тот период, — компания «ППФИН Регион» завершила слияние АТБ с ОАО «Камчатпромбанк» и ОАО «Колыма-Банк». ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» взяла АТБ под управление с 26 апреля 2018 года. У банка на конец 2020 года было 195 отделений.