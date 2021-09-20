Москва, 20 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Покупателем 100% акций АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» в рамках аукциона стала компания Pioneer Capital Invest из Казахстана. Обойдя на торгах «Совкомбанк» и «Промсвязьбанк», иностранный инвестор предложил чуть более 14 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

По условиям сделки покупатель должен будет до 30 ноября 2021 года перечислить ЦБ РФ часть чистой прибыли АТБ за девять месяцев 2021 года. Переход права собственности на пакет акций планируется оформить до начала ноября.

Из открытых источников известно, что в Pioneer Capital Invest более 61% доли принадлежит частному фонду «Назарбаев Фонд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после санации банка пакет акций перешел под контроль ЦБ РФ. В июле 2021 года регулятор сообщил о подаче четырёх заявок от покупателей, но в закрытых торгах приняли участие лишь три из них. Четвертый участник от борьбы отказался ещё до её начала.

Это была не первая попытка продажи акций АТБ, который по размеру активов входит в топ-50.