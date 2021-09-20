Новосибирск, 20 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Новосибирской области выделили из федерального бюджета 44 млн 845 тыс. рублей — на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием. В областном правительстве отметили, что в 2021 году по нацпроекту «Экология» для лесничеств и лесхозов приобретено почти 200 единиц техники для борьбы с пожарами.

skeeze Лесной пожар

«Дополнительное финансирование предусмотрено с целью реализации мероприятий по ресурсному обеспечению, укреплению и развитию материально-технической инфраструктуры профильных учреждений, а также для достижения результатов регионального проекта «Сохранение лесов Новосибирской области», утверждённого правительством региона», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

По его словам, полученные средства позволяют дополнительно приобрести около 80 единиц лесопожарной техники и оборудования к закупаемым по нацпроекту «Экология» 214 единицам.