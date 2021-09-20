Грозный, 20 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Чечне на выборах в Государственную думу восьмого созыва определился явный лидер. За партию «Единая Россия» по партийным спискам проголосовали 96,23% избирателей, пришедших на избирательные участки 17−19 сентября 2021 года. Такие данные приводит по результатам обработки 92,82% бюллетеней на 09:48 20 сентября Центризбирком РФ.

ИА REGNUM Выборы

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Ни одна из остальных партий-участниц выборов не набрала и одного процента. Наиболее близко к 1%-ному результату оказалась «Справедливая Россия — За правду» — 0,91%.

Напомним, явка на выборы в Чечне превысила 93%. Кроме депутатов Госдумы, в регионе выбирали парламент республики и главу Чечни.

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