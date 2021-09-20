Кишинёв, 20 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Против мэра Кишинёва Иона Чебана готовится кампания по «очернению» его имени. Об этом глава столицы Молдавии 20 сентября заявил на заседании в администрации города.

Socialistii.md Ион Чебан

«На этой неделе мне сообщили, что за мной следят на каждом шагу. Этим занимаются серьёзные люди и специальные структуры, чтобы сделать все возможное, чтобы очернить меня», — сказал Чебан.

Мэр сообщил для работников госструктур, что ключи от его офиса находятся у охраны мэрии, а ключи от дома — в офисе. Чебан отметил, что ему нечего скрывать, и он не боится шантажа и обысков. Градоначальник не исключил, что его могут арестовать.

Напомним, Чебан состоит в Партии социалистов Молдавии, которая находится в оппозиции к действующей власти. Он неоднократно выступал с критикой мер, которые принимает в борьбе с коронавирусом молдавское правительство. Мэр также критиковал руководство страны за массовые празднества на День республики, несмотря на сложную эпидситуацию.