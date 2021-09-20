Будапешт, , 10:43 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ, находящийся с визитом в Будапеште, принял 17 сентября участие во встрече представителей Южной Кореи и стран-членов Вышеградской группы (V4). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, личная встреча представителей пяти стран состоялась впервые с июня 2019 года.

Участники встречи отметили увеличение объёмов инвестиций южнокорейских компаний в экономику европейских стран, а также выразили надежду на расширение сотрудничества в сфере исследований и НИОКР.

В ходе визита в Венгрию, который состоялся с 15 по 17 сентября, Ё Сын Пэ встретился с государственным секретарём МИД Венгрии по вопросам Венгерской Дипломатической академии и образовательной программы Stipendium Hungaricum Орсолей Паксай-Томасич и государственным секретарём МИД Венгрии Иштваном Балогом.