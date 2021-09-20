Будапешт, 20 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ, находящийся с визитом в Будапеште, принял 17 сентября участие во встрече представителей Южной Кореи и стран-членов Вышеградской группы (V4). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, личная встреча представителей пяти стран состоялась впервые с июня 2019 года.

Участники встречи отметили увеличение объёмов инвестиций южнокорейских компаний в экономику европейских стран, а также выразили надежду на расширение сотрудничества в сфере исследований и НИОКР.

В ходе визита в Венгрию, который состоялся с 15 по 17 сентября, Ё Сын Пэ встретился с государственным секретарём МИД Венгрии по вопросам Венгерской Дипломатической академии и образовательной программы Stipendium Hungaricum Орсолей Паксай-Томасич и государственным секретарём МИД Венгрии Иштваном Балогом.