Ташкент, , 10:43 — REGNUM Россия продолжает подготовку к государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который, как рассчитывают Москва и Ташкент, станет действительно исторической вехой. Об этом 20 сентября на открытии конференции «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия» сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Россия и Узбекистан Mil.ru

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«Мы готовимся к государственному визиту президента Узбекистана, который, как мы надеемся, состоится в этом году», — уточнил дипломат.

Руденко добавил, что в ходе этого визита планируется подписать солидный пакет документов.

«В первую очередь в области торгово-экономического взаимодействия, но также и в других сферах, в том числе в оборонной», — отметил Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе пресс-секретарь узбекского президента Шерзод Асадов заявлял, что, несмотря на то, что сроки визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева зависят от санитарно-эпидемической обстановки, такой визит точно будет проведён. Об этом 9 августа заявил на брифинге

Напомним, запланированный на весну 2020 года визит узбекского лидера в Россию, в ходе которого было намечено подписание ряда соглашений о совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.