Пхеньян, 20 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Северной Корее заявили, что ранее испытанная Сеулом собственная баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) не является «угрожающим оружием». Об этом 20 сентября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главу национальной Академии военных наук КНДР Чан Чжан Ха.

DDragonNk-Visual Две Кореи

«(Испытанная Южной Кореей) БРПЛ не может быть эффективным средством нападения в военное время. Она не может рассматриваться как угрожающее оружие, имеющее стратегическую и тактическую ценность», — сказал он.

При этом Чан Чжан Ха указал, что, как свидетельствуют опубликованные фотографии, у названной БРПЛ типичные для тактической баллистической ракеты класса «земля — земля» строение и форма.

Также специалист подчеркнул, что КНДР внимательным образом следит за намерениями Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сеул провел запуск собственной БРПЛ с подводной лодки «Досан Ан Чан Хо» на испытательном полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо после проведения КНДР новых запусков баллистических ракет.