Колумбус, США, 20 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов оформил хет-трик в контрольном матче с «Детройт Ред Уингз». Об этом 20 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 7:3. На счету Чинахова три шайбы.

Всего 18-летний форвард забросил уже шесть шайб в трёх играх тренировочного лагеря. В дебютном матче он забил в ворота «Торонто» (4:3), после чего сделал дубль во встрече с «Далласом» (4:3).

В сезоне-2020/2021 Чинахов выступал за омский «Авангард» и выиграл Кубок Гагарина. В 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 17 (10+7) очков, в плей-офф на его счету семь очков (5+2).