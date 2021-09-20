Новосибирск, , 10:40 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона сегодня, 20 сентября, обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость скорейшего подключения отопления в детских садах и школах. Он отметил, что не все муниципалитеты приступили к подключению даже социальных объектов к теплу.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Правительство Новосибирской области

«Мы об этом говорили на прошлой, позапрошлой неделе, продолжаются мои поездки по городским округам и муниципальным районам. Я внимательно слежу за выполнением поручения, даю вам обратную связь — если в Новосибирске, ряде других крупных муниципалитетов, социальные объекты своевременно подключены, и мы это видим по статистике минздрава, минобразования, то в некоторых населённых пунктах, городах, при посещении детских поликлиник, педиатры прямо говорят — растёт детская заболеваемость ОРВИ из-за того, что не подключено отопление в детских садах и школах. Ещё раз говорю — это очень важно, если у вас есть какие-то сложности с подключением — выходите напрямую на Сергея Николаевича Сёмку, он будет оказывать максимальное содействие. Тепло нужно подавать» — подчеркнул глава региона.

По данным на сегодня, 20 сентября, отопительный сезон начат в 28 районах и пяти городских округах области.