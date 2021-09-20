Омск, , 10:38 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко в ходе пресс-конференции 20 сентября подвёл предварительные итоги выборов.

В Омске Татьяна Иващенко ©

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, всего в голосовании в Омской области приняли участие около 600 тысяч человек. Это примерно 40% от общего числа избирателей в регионе.

На выборах в Госдуму РФ по одномандатным округам победили Андрей Алёхин (КПРФ, 139-й округ), Олег Смолин (КПРФ, 140-й округ), Оксана Фадина («Единая Россия», 141-й округ).

По партспискам распределение голосов следующее: «Единая Россия» получила 33,05%; КПРФ — 31,11%, «Справедливая Россия — патриоты — за правду — 8,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, также пятипроцентный барьер преодолели партия «Новые люди» (7,58%) и ЛДПР (7,26%).

Читайте также: «Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Омской области

«Партия пенсионеров» получила 3,22% голосов, «Коммунисты России» — 2,32%. Остальные партии набрали менее 1% голосов, подытожил Алексей Нестеренко.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Омска переходит в Госдуму