Киев, , 10:40 — REGNUM Одно из крупнейших химических предприятий Украины, Одесский припортовый завод (ОПЗ), действительно приостанавливает свою работу, заявил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Одесский припортовый завод (ОПЗ) Minami Himemiya

Щуриков отметил, что среди главных причин остановки — «умышленные и системные манипуляции с конкурсами по отбору давальца», но не пояснил, что конкретно он имеет ввиду.

Также он заявил, что каждая новая власть на Украине делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что возможно, а сегодняшнее техническое состояние предприятия «худшее за последние годы».

ИА REGNUM напоминает, что ранее заявлялось, что главной причиной остановки производства на заводе стало резкое повышение цен на газ. Ожидается, что пока коллектив предприятия перейдёт на трёхдневку, дальнейшие перспективы работы оцениваются как очень неясные.