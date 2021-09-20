Кисловодск, Ставропольский край, 20 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В сети появились снимки внедорожника Aurus Komendant и удлиненной модели Senat в особом исполнении. Фотографии размещены на сайте издания «За рулем».

Zr.ru Aurus Komendant

Тестовый экземпляр Komendant ранее уже был замечен на дорогах Швеции и Астрахани. Теперь он запечатлен в Кисловодске.

Модель Komendant на фото укомплектована временными фонарями. Собрано авто на единой модульной платформе.

В качестве силового агрегата у автомобиля стоит гибридный мотор. В его основе лежит бензиновый «движок» V8 рабочим объёмом 4,4 литра. Он сочетается с электромотором и аккумуляторной батареей. Суммарная мощность силового агрегата равна 598 «лошадей». В качестве трансмиссии у машины девятискоростной «автомат» KATE R932.

Вместе с российским внедорожником на снимках замечен лимузин Aurus Senat длиной 6130 мм.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что премьера внедорожника Aurus Komendant запланирована на весну 2022 года.

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