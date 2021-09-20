Москва, 20 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Грипп очень заразен. Особенно тяжело грипп и ОРВИ переносят дети и пожилые люди. Для них очень опасны осложнения, потому что иммунитет детей еще не встречался с гриппом, а у пожилых людей иммунитет ослаблен, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре.

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Также в группе риска по гриппу находятся больные различными хроническими заболеваниями — легких, сердечно-сосудистой системы, заболеваниями печени и почек, · беременные женщины;, работники общественного транспорта, общепита и др.

Наиболее эффективным способом профилактики гриппа и ОРВИ является вакцинация. Самое оптимальное время для прививки сентябрь-ноябрь. Чтобы избежать заражение ОРВИ и гриппом, прежде всего, следует избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 20 сентября начали работать 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа.

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