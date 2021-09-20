Джакарта, 20 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Индонезии опротестовали перенос графика проведения всеобщих выборов в 2024 году, сообщает Rakyat Merdeka.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Всеобщая избирательная комиссия объявила, что выборы в 2024 году состоятся в феврале. Однако министр внутренних дел страны предложил провести выборы в апреле или мае 2024 года.

Ряд политиков призвали власти Индонезии не изменять ход выборов и руководствоваться конституцией. Если предыдущие выборы состоялись 9 апреля, то и в 2024 году они также должны пройти в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран начали ослаблять правила въезда для иностранных граждан, в том числе для жителей Индонезии.