Новосибирск, , 10:35 — REGNUM Среди регионов Сибирского федерального округа наименьшая явка избирателей оказалась в Новосибирской и Иркутской областях. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибири.

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«В Сибирском федеральном округе явка на выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва составила в среднем более 40%», — уточнили в полпредстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наибольшую активность проявили избиратели Тувы и Кемеровской области: на избирательные участки пришли более 77% имеющих право голоса в Туве и почти 70% в Кузбассе.

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