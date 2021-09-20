Москва, 20 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Яндекс. Картах теперь можно заказать еду в машину, припарковавшись у ресторана быстрого питания. Так не придётся идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов. Сейчас сервис доступен в сети «Бургер Кинг».

Владимир Югасов ИА REGNUM Автомобили на парковке

К сервису подключено уже более 130 ресторанов «Бургер Кинг» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске и других городах России.

Когда водитель подъезжает к парковке «Бургер Кинга», в приложении открывается карточка, в которой можно перейти в меню и выбрать один из комбонаборов. При оплате водитель указывает телефон для связи, а также номер и цвет машины, чтобы сотрудник ресторана смог найти его на парковке и передать заказ. Найти ресторан можно и по-другому — для этого на главной странице в меню нужно выбрать «Где поесть» и для открывшегося списка ресторанов применить фильтр «Доставка в машину».

Оплата еды в приложении выручит тех, кто торопится, не хочет выходить из машины в плохую погоду, путешествует с маленькими детьми или домашними животными.

В 2020 году в Яндекс. Картах появилась возможность оплачивать топливо на заправках, не выходя из машины. Сервис по заказу еды в машину работает похожим образом.

«Мы развиваем Яндекс. Карты как универсальный городской интерфейс, в том числе и для автомобилистов. Приложение не только помогает строить маршруты и находить места, но и даёт возможность оплачивать разные услуги в пути. Первым успешным опытом стала оплата топлива на заправках. Теперь можно ещё и заказать еду из «Бургер Кинга». Для старта проекта мы выбрали «Бургер Кинг», так как ребята оказались одной из самых технологически продвинутых сетей общественного питания. В будущем планируем расширять список партнёров», — рассказал Олег Левчук, руководитель геосервисов Яндекса.

Яндекс.Карты — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 миллионов человек.