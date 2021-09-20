Кишинёв, , 10:30 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду не наградила посла Китая в Кишинёве Чжана Инхуна в ходе встречи по случаю завершения его мандата. Об этом 20 сентября экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщил в своём телеграм-канале.

Майя Санду Gov.md

Лидер «социалистов» отметил, что Китай одним из первых помог Молдавии в борьбе с пандемией. Кроме того, Пекин запустил ряд программ помощи молдавскому народу, когда посолом был Инхун.

«Расцениваю этот шаг Майи Санду как явную провокацию или следование чётким инструкциям из-за рубежа, особенно на фоне награждения за последние месяцы послов США, ЕС, Франции», — написал Додон.

Он добавил, что расценивает этот поступок Санду, как «демонстративное неуважение» к государству, которое является стратегическим партнёром Молдавии.