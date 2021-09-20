Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM По результатам полсчета около 30 процентов итоговых протоколов на выборах в Законодательное собрание Северной столицы, в новом созыве городского парламента может быть представлено шесть партий.

Женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщает 20 сентября телеканал «Санкт-Петербург», лидирует «Единая Россия» с 34,6% голосов избирателей. Далее в списке победителей идут КПРФ (17,3%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (13,4%), партия «Новые люди» (9,4%), «Яблоко» (7,95%), ЛДПР (7,9%).

Преодолев пятипроцентный барьер, эти партии смогут сформировать свои фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга VII созыва, со сроком полномочий в пять лет. Вторую половину Заксобрания, состоящего из 50 депутатов, сформируют победители в 25 одномандатных округах.

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