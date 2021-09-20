Тбилиси, , 10:30 — REGNUM В Москве надеются на то, что государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан пройдет в обозримом будущем. Об этом 20 сентября рассказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Ташкенте.

Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном Kremlin.ru

«У нас были планы организовать полноценный государственный визит Владимира Владимировича Путина в Душанбе с привязкой с мероприятиями ОДКБ и ШОС. Вы знаете, визит не удалось, к сожалению, провести. Но мы рассчитываем, что визит состоится в обозримом будущем», — сказал он.

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что российская сторона, со своей стороны, всегда рада приветствовать в Москве президента Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Душанбе на полях саммита ШОС прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с министром иностранных дел КНР Ван И.