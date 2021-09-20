Предприниматель о «Яндексе»: монополия — это всегда очень плохо
Москва, 20 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Глава аналитического центра БизнесДром Арсений Поярков на своей странице в Facebook раскритиковал действия «Яндекса» и призвал коллег «пользоваться альтернативами».
Указанные действия наносят прямой вред работе компании, а ответа от «Яндекса» до сих пор не поступило, сообщил предприниматель в комментарии для ИА REGNUM в понедельник, 20 сентября:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит иск «Яндекса», который пытается обжаловать начало антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче.Помимо этого, многочисленные претензии есть и к работе «Яндекс.Такси», к которому подано два иска от региональных властей.