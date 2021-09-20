Москва, 20 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Глава аналитического центра БизнесДром Арсений Поярков на своей странице в Facebook раскритиковал действия «Яндекса» и призвал коллег «пользоваться альтернативами».

Hybridtechcar.com Яндекс

«Яндекс» просто так удалил компанию с карт, несмотря на видео, подтверждающее, что офис на месте. Какой-то микросотрудник решил, что надо закрыть карточку, и привет, ничего не сделаешь. Служба поддержки неделю молчит», — сообщил предприниматель.

«Монополия — это всегда очень плохо. Пользуйтесь альтернативами», — добавил Поярков.

Указанные действия наносят прямой вред работе компании, а ответа от «Яндекса» до сих пор не поступило, сообщил предприниматель в комментарии для ИА REGNUM в понедельник, 20 сентября:

«Яндекс хранит гордое молчание и не допускает никаких возможностей повлиять на процесс. Это частная компания, и качество их сервиса должен оценивать рынок, тем более пока есть альтернативы в виде Гугл, 2GIS и т. д.

По сути, проблема — в бесконтрольности деятельности модераторов и отсутствии качественных механизмов обратной связи, что в условиях значительной доли рынка создаёт большие неудобства пользователям. Возможно, стоит на государственном уровне ввести ответственность информационных монополий за некорректные действия», — отметил Поярков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит иск «Яндекса», который пытается обжаловать начало антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче.Помимо этого, многочисленные претензии есть и к работе «Яндекс.Такси», к которому подано два иска от региональных властей.