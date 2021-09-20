Москва, 20 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. На территории Москвы открылись 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа, сообщает 20 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

И А REGNUM Вакцинация

С сегодняшнего дня сделать прививку от гриппа сможет любой житель города старше 18 лет независимо от места регистрации. Также вакцинация проводится в городских поликлиниках.

«С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа», — заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По её словам, пункты находятся в точках с максимальной проходимостью — возле станций метро, МЦК и МЦД. Они будут работать ежедневно — в будни с 8:00 до 20:00, в выходные с укороченным графиком.