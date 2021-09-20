Магас, , 10:25 — REGNUM В Ингушетии обработано более 65% бюллетеней на выборах в Государственную думу восьмого созыва, состоявшихся 17−19 сентября. По итогам обработки протоколов участковых избирательных комиссий лидирует «Единая Россия», за которую проголосовали 83,98% избирателей. Такие данные приводит на 08:46 20 сентября ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На втором месте «Справедливая Россия — За правду». ЗА КПРФ проголосовали 5,19% избирателей, за ЛДПР — 2%, за Яблоко — 1,03%. Остальные партии не набрали и по одному проценту голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии за три дня выборов в Госдуму восьмого созыва и Народное собрание региона седьмого созыва пришли на избирательные участки более 70% избирателей.

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