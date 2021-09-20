Москва, 20 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В настоящее время не существует четко установленного порога роста ипотечного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что РФ приближается к пределу роста ипотеки.

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«Нет четко установленного порога роста, — сказала Школьная. — Необходимо смотреть на динамику большого количества показателей и в соответствии с общей картиной определять пороговые значения. Если мерить только по соотношению динамики уровня дохода, долговой нагрузке и проценту семей, имеющих ипотечные кредиты, то, на наш взгляд, мы уже этого предела достигли. Если измерять показатель уровня доступности жилья для населения, то мы перешли предел в декабре прошлого года».

При этом она подчеркнула, что речи о прекращении ипотечных программ не идет.

«Только о нормализации качества ипотечного портфеля. Люди со стабильным доходом и приемлемым уровнем долговой нагрузки смогут пользоваться ипотечными продуктами», — сказала Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что ипотека должна расти в меру роста доходов населения.