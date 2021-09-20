Москва, 20 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Политическая зрелость многонационального народа России помешала планам недругов России, отметил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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"Планам наших иностранных недругов помешали: политическая зрелость многонационального народа России, всего Русского мира; готовность и способность нашего государства эффективно, на правовой основе отстаивать свой суверенитет, защищать право российского народа самому определять свое будущее; отсутствие реальной опоры в России у тех, на кого сделали ставку антироссийские центры», — отметил Климов в телеграм-канале.

Заметную отрезвляющую роль на прозападную оппозицию и их «пехоту» оказало разумное решение мировых цифровых гигантов, принятое перед началом голосования в России — отказаться от участия в противоправной авантюре по вмешательству в дела РФ, рассуждает сенатор.

«В любом случае какие-либо заявления извне о «нелегитимности» российских парламентских выборов 2021 не будут иметь не только законных оснований и юридических последствий, не только будут полностью оторваными от реальности, но станут аморальным актом, актом саморазоблачения зарвавшихся русофобов перед лицом всего мира», — подчеркнул Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы VII созыва Пётр Толстой(«Единая Россия») заявил, что прошедшие выборы ещё раз доказали, что демократия в России есть, правила и процедуры работают.