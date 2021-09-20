Москва, 20 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Сколько стоили машины российских марок в 2012 году рассказали специалисты Autonews.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобиль

Так, Lada Granta, которая входит в пятерку самых продаваемых моделей на российском авторынке, в начальной версии стоила почти 10 лет назад на 300 тыс. рублей дешевле. Lada Largus стоила также почти на 300 тыс. рублей меньше.

Стоимость УАЗ «Патриот» и «Хантер» по сравнению с 2012 годом увеличилась более чем на 500 тыс. рублей.

Отмечается, что новые машины в России дорожают на протяжении десяти лет. Причем некоторые автомобили подорожали за это время более чем в два раза.

Напомним, за первую половину сентября 2021 года в России подорожали автомобили 15 компаний. Причем цены на все модели Lada выросли на 2 — 4%.

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