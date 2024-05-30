Москва, 26 ноября, 2015, 12:43 — ИА Регнум. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что республика, сбивая российский самолет, защищала своих «братьев», звучит как признание в самом худшем. Как передает корреспондент 26 ноября, об этом заявила председатель комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»). Единственно кому угрожали российские летчики — это террористы, поэтому, по словам Яровой, заявление Эрдогана о том, что Турция защищала своих «братьев», звучит как признание в самом худшем — пособничестве террористам».

«Кроме того, рассыпалась изначально неправдоподобная версия о якобы пересечении нашим самолетом границы Турции. Видеофиксация и сообщение выжившего штурмана изобличают факт преступления, совершенного Анкарой», — заметила Яровая

Это, по ее мнению, «тот случай, когда совершено не просто преступление, а историческая ошибка». «Эрдоган атаковал друзей и защитников мира, убил русского летчика, подорвал доверие и репутацию своей страны. Но не убил решимости нашего штурмана и всей России бороться с терроризмом», — заключила парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военно-воздушные силы Турции сбили российский бомбардировщик Су-24 в рамках правил реагирования на угрозу, как заявил президент Турции Тайип Эрдоган после заседания совета безопасности.