В Хабаровском крае на выборах в Госдуму лидирует КПРФ
Хабаровск, 20 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В выборах депутатов Государственной думы РФ в Хабаровском крае по предварительным подсчётам проголосовало 44,31% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.
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Наибольшее количество голосов набрала КПРФ — 26,51%, чуть меньше «Единая Россия» — 24,51%, ЛДПР — 16,18%, «Новые люди» — 7,72%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,46%, «Партия пенсионеров» преодолела 5,74%.
Остальные партии набрали 3% и менее голосов.
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Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» одержала чистую и убедительную победу, партия набирает более 300 мандатов депутатов Госдумы, заявил секретарь Генерального совета политической силы Андрей Турчак.