Воронеж, 20 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. На выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва в Воронежской области «Единая Россия» одерживает победу как по федеральному списку, так и по одномандатным округам. Об этом на брифинге 20 сентября сообщил председатель облизбиркому Илья Иванов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Глава избиркома огласил предварительные результаты выборов после обработки 99% протоколов. В соответствии с ними, явка на выборы в регионе составила 53,57%. По федеральному округу в Воронежской области «Единая Россия» получила 55,8% голосов, КПРФ набирает 19,69% голосов, ЛДПР — 6,04%, «Справедливая Россия — За правду» получила поддержку 5,23%, «Новые люди» — 5,1%. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

По всем четырем одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России», все они уже имеют опыт работы в Государственной думе. В округе №87 победу одержал Аркадий Пономарев (48,94%), по округу №88 победил Сергей Чижов (52%), по округу №89 — Андрей Марков (47,42%), по округу №90 победу одержал зампредседателя Госдумы VII созыва, экс губернатор Воронежской области Алексей Гордеев — он получил поддержку 72,04% избирателей.

Выборы депутатов Государственной думы в РФ проходили три дня, с 17 по 19 сентября.