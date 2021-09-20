Пермь, 20 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В результате стрельбы, которую устроил в одном из корпусов Пермского университета неизвестный, пострадал один человек. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе университета.

Geoffrey Fairchild Стрельба

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«Человек стрелял из травматического оружия, есть один пострадавший — ранение в голову, но он находится в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь», — приводит сообщение пресс-службы местный портал 59.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стрельбу в Пермском государственном университет устроил неизвестный.