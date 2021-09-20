Москва, , 10:20 — REGNUM По результатам обработки 85,64% итоговых протоколов партия «Единая Россия» набирает 49,75% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Государственную думу РФ. Таковы данные подсчёта Центризбиркомом протоколов избирательных комиссий на 20 сентября.

ЦИК Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Второй результат у КПРФ. За партию свои голоса отдали 19,61% избирателей, ЛДПР набирает 7,52%.

Следом идёт «Справедливая Россия» — 7,34% и «Новые люди» — 5,31%. Таким образом, пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму пока преодолевают пять партий.

Партия пенсионеров заручилась поддержкой 2,51% избирателей, «Коммунисты России» — 1,31%, «Яблоко» — 1,12%. Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Всего в выборах принимали участие 14 партий. Кроме того, в единый день голосования состоялось прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.