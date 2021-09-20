Салехард, 20 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. На Ямале итоговая явка избирателей на выборы депутатов Госдумы составила 65,83%.Об этом сообщил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

Www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru Андрей Гиберт

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

После обработки 80% бюллетеней лидирует партия «Единая Россия», набравшая порядка 70% голосов избирателей, ЛДПР — 13,5% и КПРФ — 6,98%.

В 2016 году, когда проходили выборы депутатов Госдумы седьмого созыва, «Единая Россия» набрала 67,14% голосов, ЛДПР — 14,02% и КПРФ — 6,86%. Итоговая явка составила 74,41%.