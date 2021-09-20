Казань, 20 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Татарии по предварительным данным на 09:00 закончена обработка 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Как сообщает ЦИК РТ, в выборах приняли участие 78,84% от общей численности избирателей.

ИА REGNUM Выборы

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Партия «Единая Россия» набрала 79,02% голосов избирателей, на втором месте — КПРФ (9,51%), на третьем ЛДПР — 2,83%, «Справедливая Россия — За правду» набрала 2,72% голосов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в дни выборов работали 2810 избирательных участков, на которых было установлено свыше 5 тыс. камер видеонаблюдения. Помимо выборов в Госдуму, в эти дни прошли довыборы в Госсовет РТ, довыборы депутатов органов местного самоуправления в 43-х районах республики. На 1 июля 2021 года избирательным правом в РТ обладали 2 931 939 жителей.

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