Москва, , 10:14 — REGNUM Выборы в Госдуму прошли спокойно, прозрачно, цивилизованно, с участием иностранных наблюдателей, отметил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов Council.gov.ru

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«Всё это вопреки хорошо проплаченным действиям наших иностранных оппонентов, сделавших ставку на их же антироссийский бренд «Навальный». Мы ещё проанализируем подробно факты вмешательства в дела России и отразим их в Ежегодном докладе нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета РФ», — сообщил Климов.

В любом случае какие-либо заявления извне о «нелегитимности» российских парламентских выборов 2021 не будут иметь не только законных оснований и юридических последствий, не только будут полностью оторванными от реальности, но станут аморальным актом, актом саморазоблачения зарвавшихся русофобов перед лицом всего мира, подчеркнул сенатор.

«Власти стран и международные структуры, которые примут участие в такого рода акциях вмешательства в дела РФ ничего хорошего для их организаторов не сулят, для мира и международной безопасности тоже. Что же касается нарушителей российских законов, то их привлечение к ответственности должно стать неотвратимым», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ после выборов просит признать более 20 НПО нежелательными на территории России, заявил глава комиссииВасилий Пискарёв(«Единая Россия»).

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