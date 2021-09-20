Москва, 20 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В административном округе Москвы — Зеленограде — 55 обманутых дольщиков получат новые квартиры в компенсационном доме, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

Контракт на возведение жилого дома был заключен с ООО «Виром-Инвест» в 2006 году. Застройщик не реализовал проект и не исполнил обязательства перед покупателями. Власти Москвы приняли решение построить дом.

Разрешение на строительные работы КП «УГС» получило в сентябре 2020 года. После чего новый застройщик возвел 15-этажный жилой дом площадью около 23 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2021 года решены проблемы 3195 обманутых дольщиков.

Читайте подробнее: Более 3 тысяч обманутых дольщиков в Москве восстановлены в правах