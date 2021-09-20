Москва, 20 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Технология Face Pay, позволяющая идентифицировать пассажиров по их биометрическим данным, есть на всех линиях метро Москвы. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

geralt Биометрия

Технология проходит тестирование. Теперь к испытаниям подключили ещё пять линий, последние. Всего техническая возможность появилась на 241 станции. Таким образом, все ветки столичной подземки теперь оборудованы для использования биометрии при оплате проезда.

«Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе, — рассказали в департаменте. — Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро».