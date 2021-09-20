Ленинградская область, 20 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще один получил огнестрельные ранения во время конфликта с использованием оружия во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 20 сентября телеканалу 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Стрельба

Конфликт между мужчинами произошел около 18:20 мск 18 сентября в СНТ «СКА» в поселке Белоостров. 32-летнему мужчине при подъезде к своему участку на Игровой улице перегородили дорогу двое мужчин, 37 лет и 41 года, с одним из которых у него был давний конфликт.

«В ходе потасовки владелец участка отобрал у одного из оппонентов пистолет и выстрелил ему в ногу, а также произвёл два выстрела в сторону другого убегавшего с места происшествия дебошира, который в результате скончался», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами в тяжёлом состоянии. Ранее он был судим за хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и нарушение ПДД.

«Возбуждено уголовное дело, владельца участка задержали и поместили в изолятор. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.