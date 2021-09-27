16:43 20.09.2021

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис направил главе Пермского края Дмитрию Махонину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

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Читайте подробнее: Мурманский губернатор направил соболезнования главе Пермского края

Об этом: СКР снова уточнил данные о количестве погибших в Перми

В пермском университете во время стрельбы погибли шесть человек, а не восемь, как утверждалось ранее. Об этом сообщает Следственный комитет.

Телеграмму со словами соболезнований направил на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона.

Министр науки Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко провели совещание прямо на летном поле в аэропорту Перми, сообщает ТГ-канал правительства РФ.

Трагедия в Перми показала, что необходимо делать выводы в части защищенности российских вузов, считает ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий .

Гибель людей в Перми — это большая беда — не только для семей погибших, но и для всей страны, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой .

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете: «Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас. Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую. Крайне важно поддержать людей в этот сложный период».

«Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас, — сказал Мишустин в видеообращении. — Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую. Крайне важно поддержать людей в этот сложный период».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования близким и родным погибших в ходе стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Простых решений для предотвращения трагедий, подобных произошедшей в Перми, нет, считает вице-спикер Госдумы VII созыва Пётр Толстой («Единая Россия»).

Во время обыска у Тимура Бекмансурова дома была обнаружена записка. В ней он просит «передать его кота родственникам», если с его «матерью что-то случится».

Об этом: Вучич выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми

«Меня глубоко потрясло известие о трагедии, случившейся в Пермском государственном университете, где в результате преступления, совершенного с особой жестокостью, погибло много людей», — цитирует текст телеграммы портал b92.

Президент Сербии Александр Вучич в связи с трагедией, произошедшей 20 сентября в Пермском государственном университете, направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину .

Она уточнила, что видела его утром, перед тем, как уйти на работу. Сын пожелал доброго утра и стал собираться на занятия.

В Telegram появился комментарий матери Тимура Бекмансурова о сыне: «Он домашний был человек, никуда не ходил, ничего плохого не делал».

Читайте также: В Перми смогли опознать четверых из шести погибших в университете

Опознаны тела четверых из шести погибших при вооруженном нападении на Пермский государственный исследовательский университет, сообщает 20 сентября ТАСС со ссылкой на местных медиков.

В Перми возле местного университета, в котором утром 20 сентября произошла бойня с шестью погибшими, откроют временный мемориал. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Об этом: Задержавших пермского стрелка сотрудников полиции представят к наградам

Задержавшие 20 сентября в Пермском университете стрелка сотрудники полиции будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает краевое министерство безопасности.

В Пермь для оказания помощи пострадавшим после стрельбы в вузе прилетел самолет Ил-76 МЧС России. На нём прибыли медицинские работники, а также доставили необходимое спецоборудование.

Известно, что 18-летний Тимур Бекмансуров не имел психических заболеваний и не состоял на учете у врача. Психиатр добавил: «Изучив кадры, я могу сказать, что не увидел никаких свидетельств психического расстройства парня».

Психиатр Александр Федорович допускает, что произошедшая в Перми трагедия является актом возмездия и своеобразной попыткой найти себя, пишет КП.

Министр науки Валерий Фальков заявил, что Пермский госуниверситет выделит семьям погибших при стрельбе дополнительно по 1 миллиону рублей. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.

18:43 20.09.2021

Глава Коми Владимир Уйба после трагедии в Перми поручил проверить на безопасность школы, вузы и детские сады республики.

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Читайте также: В Коми проверят безопасность вузов и школ после пермской трагедии

18:44 20.09.2021 ТГ-канал Baza сообщает, что пермского стрелка прооперировали, он уже отходит от наркоза и реагирует на слова врачей. «Бекмансуров находится в тяжелом состоянии — он получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Сейчас он находится в реанимации, однако ближе к вечеру стрелка могут перевести в обычную палату», — уточняется в сообщении.

19:02 20.09.2021 Убийство шести человек в Перми шокировало отца стрелка, передаёт 20 сентября RT. Об этом: Отец стрелка из Перми: не могу прийти в себя

19:16 20.09.2021 Погибшими в результате нападения 18-летнего студента на Пермский университет стали пожилая женщина, четыре девушки и юноша. Список приводят СМИ и телеграм-каналы. Читайте подробнее: Опубликован полный список погибших при стрельбе в Пермском университете

19:18 20.09.2021 Из 20 госпитализированных, которые пострадали при стрельбе в Перми, девять находятся в тяжёлом состоянии.

19:28 20.09.2021 Напомним телефон горячей линии по стрельбе в пермском вузе: +7 (342) 258-40-02

20:09 20.09.2021 Пермский государственный университет после стрельбы. © Следственный комитет России.

20:16 20.09.2021 В Перми возле Пермского университета появился временный мемориал. Жители и гости города несут цветы и свечи в память о погибших в результате бойни, которую 20 сентября устроил 18-летний студент. Читайте также: К стихийному мемориалу возле Пермского университета несут цветы и свечи

20:19 20.09.2021 Глава Минздрава Михаил Мурашко навестил в больнице пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете, сообщает RT. Один из пациентов, у которого огнестрельные ранения стопы, рассказал, как с друзьями пытался убежать от убийцы: «Меня около корпуса. Мы забежали, думали в ворота пробежать, а они закрыты оказались. Мимо прошёл, стрельнул и дальше пошёл».

20:22 20.09.2021 «Пермский стрелок» и гибель невиновных граждан в университете скорректируют фокусировку общественного внимания на результатах выборов в Госдуму. Помимо этого, будет актуализирован дискурс об общественной безопасности, что ограничит и без того ограниченный потенциал протестной активности, считает политолог Дмитрий Михайличенко, автор телеграм-канала Scriptirum.

20:28 20.09.2021 На фасаде «Ельцин-Центра» «зажгли» свечу в память о погибших в Перми.

20:35 20.09.2021 Стрелять в университете Бекмансуров поехал на такси. Конечной точкой в «Яндекcе» указал ж/д станцию «Пермь-2». Оттуда до ПГНИУ рукой подать — около 600 метров. Приехал в 11:02. Когда преступник вышел из синей «мазды», он не торопился в вуз. Размахивая большой чёрной сумкой и прикрыв лицо балаклавой, Бекмансуров в 11:04 пошёл на остановку. Там он пробыл 15 минут, а затем направился к вузу. Об этом сообщил ТГ-канал Shot.

20:36 20.09.2021 В Перми люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете.

20:37 20.09.2021 А вот и новости из США: в школе в штате Вирджиния в результате стрельбы пострадали минимум два человека.

20:38 20.09.2021 В Перми опубликован официальный список погибших во время бойни, которую 18-летний студент устроил 20 сентября в Пермском университете. Его приводит краевое министерство безопасности. Читайте также: Опубликован официальный список погибших в Пермском университете

21:05 20.09.2021 В Екатеринбурге на фасаде «Ельцин-центра» вечером 20 сентября появилась свеча в память о погибших в Пермском университете. Об этом: На «Ельцин-центре» зажгли свечу в память о погибших в Перми

21:09 20.09.2021 В Екатеринбурге на фасаде «Ельцин-центра» вечером 20 сентября появилась свеча в память о погибших в Пермском университете. Читайте подробнее: На «Ельцин-центре» зажгли свечу в память о погибших в Перми

21:39 20.09.2021 «Исходя из того объёма информации, который есть на сегодняшний день, можно говорить о том, что у подозреваемого был умысел именно на причинение смерти неограниченному кругу лиц. Поэтому причинение телесных повреждений людям, которые остались живы, также может быть квалифицировано как покушение на убийство. Однако не исключаю, что перечень статей УК, вменяемых преступнику, может расшириться, исходя, в том числе, и из тяжести причинённого вреда и иных обстоятельств», — отметил юрист Иван Соловьев. Об этом: Юрист ждёт от суда самых жестких санкций по делу о расстреле в Перми

22:04 20.09.2021 «Мы в шоке!» — в Перми несут цветы к стихийному мемориалу.

22:32 20.09.2021 Цитата из видео Стрельба в Пермском университете

22:40 20.09.2021 Жители Ростовской области с глубокой болью и скорбью восприняли трагедию, которая случилась утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Учащиеся донских вузов, спортсмены выразили соболезнования жертвам стрельбы, которую устроил 18-летний студент. В ходе дискуссии, развёрнутой в социальных сетях, интернет-пользователи пытаются ответить на вопрос: почему произошло повторение трагедии в Казани, которая унесла жизни учителей и детей. Читайте также: «У нас как в Америке! Наконец-то! Столько лет старались!» — Сеть о трагедии

22:42 20.09.2021 Выводов из Казани не сделали — в Telegram обсуждают пермского стрелка

23:57 20.09.2021 В Марий Эл на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва и в федеральном, и в одномандатном округе побеждает КПРФ. Так, в федеральном округе КПРФ набрала 36,3%, «Единая Россия» — 33,43%, ЛДПР — 7,94%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,48%, «Новые люди» — 6,15%. В одномандатном округе №22 лидирует депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ) — его поддержали 50,36% граждан от общего числа участников голосования. Подробности в материале: В Марий Эл на выборах депутатов Госдумы победила КПРФ

02:49 21.09.2021 Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы 20 сентября в Пермском университете. «Камчатка соболезнует семьям погибших в Перми. Скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим. Такое чувство, что мир сходит с ума. Берегите друг друга», — написал Солодов на своей официальной странице в Instagram. Подробности в материале: Мир сходит с ума: губернатор Камчатки о трагедии в Пермском университете

03:33 21.09.2021 Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе в Пермском университете. Подробности в материале: Это горькая и невосполнимая утрата — глава Колымы о трагедии в Перми

04:12 21.09.2021 Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Читайте также: Мы разделяем горечь этой внезапной шокирующей трагедии — Приморье о Перми

04:42 21.09.2021 Губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн, выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб от стрельбы на территории Пермского государственного университета. Об этом: Глава ЕАО выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Перми

04:54 21.09.2021 Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования семьям погибших во время нападения на государственный университет в Перми. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления. Об этом: Погибли такие молодые ребята — глава Якутии о трагедии в Перми

05:19 21.09.2021 Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам тех, кто стал жертвами нападения на Пермский государственный университет. Произошедшее он назвал страшной трагедией. Об этом: Этот поступок не поддаётся объяснению — глава Приамурья о стрельбе в Перми

05:35 21.09.2021 Стрельба в Пермском государственном университете стала поводом для проверки уровня безопасности образовательных учреждений в Якутске. Глава города Евгений Григорьев поручил проанализировать защищённость школ и вузов. Об этом: В бюджет Якутска заложат средства на безопасность учреждений образования

06:03 21.09.2021 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обсудил вопросы обеспечения безопасности с ректором Горно-Алтайского государственного университета Виталием Недельским. «Университет имеет несколько корпусов в Горно-Алтайске. В них обучаются не только студенты вуза, но и старшеклассники некоторых городских школ. Прошу вас взять на личный контроль вопросы обеспечения безопасности в учебных корпусах и общежитиях вуза, усилить эту работу», — обратился глава к ректору. Подробности в материале: В Горно-Алтайском вузе усилят меры безопасности после трагедии в Перми

06:11 21.09.2021 Глава Бурятии Алексей Цыденов направил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Перми. Подробности в материале: Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Пермского края

06:43 21.09.2021 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным погибших при стрельбе 20 сентября в университете Перми. Подробности в материале: Хабаровский край скорбит вместе с вами — глава региона о трагедии в Перми

07:10 21.09.2021 Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров 20 сентября прибыл в Пермь, где провел совещание с силовиками и чиновниками. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, оно началось с минуты молчания. «Работа была проведена, но сегодняшняя ситуация показала, что принятых мер недостаточно», — отметил Комаров. По его словам, с учетом обстоятельств случившегося необходимо детально разобраться в каждой составляющей, начиная с профилактической работы с молодежью и мониторинга интернета и заканчивая обеспечением безопасности образовательных учреждений и соблюдением законодательства об обороте оружия. Требуется принять меры по недопущению повторения ситуации в дальнейшем. Об этом: «Принятых мер недостаточно» — Игорь Комаров о ЧП в вузе Перми

07:22 21.09.2021 В Пермском крае 21 сентября объявлено днём траура. В день скорби по жертвам стрелка в пермском вузе на территории региона приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Прикамья. Учреждения культуры, телерадиокомпании отказываются от развлекательных мероприятий и передач. Подробности в материале: В Перми день траура

07:32 21.09.2021 Северо-Восточный федеральный университет в Якутске надёжно защищён, заявил ректор вуза Анатолий Николаев. Проверка работы систем безопасности учреждения проводилась после нападения на Пермский государственный университет. Об этом: В главном вузе Якутска проверили работу системы безопасности

07:34 21.09.2021 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о том, что регион нуждается в федеральной поддержке после трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Губернатор акцентировал внимание на психологической помощи, которая сейчас оказывается не только пострадавшим, семьям погибших, но и очевидцам происшествия, их родственникам. «Мы рассчитываем на помощь федерального центра в этом вопросе, чтобы как можно больше охватить соответствующей психологической поддержкой преподавательский состав, студентов, близких тех людей, которые пострадали и погибли», — сказал Махонин. Об этом: Глава Прикамья после ЧП в вузе попросил помощи у федерального центра

07:45 21.09.2021 Охранник Пермского государственного национального исследовательского университета, пытавшийся остановить студента-стрелка, жив. Он получил ранение и находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщают СМИ. Ранее телеграм-каналы распространили информацию о том, что охранник, противостоявший преступнику, убит. Эти сообщения оказались фейком. Читайте также: Охранник, пытавшийся остановить стрелка в вузе Перми, жив

07:46 21.09.2021 Сегодня, 21 сентября, должно быть принято решение о транспортировке из пермских больниц пациентов, нуждающихся в оказании помощи в условиях федеральных центров.

08:11 21.09.2021 Трагедия со стрельбой в Пермском государственном университете (ПГНИУ) взбудоражила общество. И пока преподаватель Олег Сыромятников, продолживший лекцию во время стрельбы, оправдывается, объясняя свой поступок просьбой декана, член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай попыталась осмыслить происходящее с профессиональной точки зрения. Она пришла в выводу, что у экстремизма и террора есть «родители». »Ребёнок, которого не обнимала деревня, сожжет ее дотла, чтобы почувствовать тепло». Африканская пословица. В диагностике психопатологий есть один актуальный для нас термин — «пояс шахида». В чем смысл действий экстремиста, планирующего преступление? В том, чтобы это преступление было совершено в той последовательности, в которой оно приведёт к идеально запланированному результату. Экстремист готовится — ищет в себе мотивацию, копит энергию, собирает данные, осуществляет покупки, наблюдает за социумом. Цель «пояса шахида» — взорваться в нужном месте. Это не только — собрать взрывное устройство и повесить на себя, это — ещё и дойти с ним до нужного количества жертв…» Подробности в материале: «Месть взрослым»: психолог высказалась о трагедии в Пермском университете

08:11 21.09.2021 Соболезнования жителям Пермского края после стрельбы в вузе выразили глава Чувашии Олег Николаев и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Читайте подробнее: «Пермяки, мы с вами» — главы Чувашии и Ульяновской области о ЧП в вузе

08:12 21.09.2021 В школах Перми с 21 сентября возобновляют учебный процесс, сообщает пресс-служба мэрии. В образовательных учреждениях проверили системы безопасности, усилили охранный режим. Все посторонние лица, в том числе родители, в здания школ не допускаются. Читайте подробнее: В пермских школах усилен охранный режим

08:23 21.09.2021 В школах Перми повторно проверят тревожные кнопки и пропускной режим, сообщает пресс-служба городской администрации. Решение принято во время экстренного заседания городской антитеррористической комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Проверочные мероприятия проведут сотрудники Росгвардии. Читайте подробнее: В школах Перми повторно проверят пропускной режим

09:37 21.09.2021 Люди, пострадавшие в ходе стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, идут на поправку. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. «У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку», — сказал он. Читайте также: Пострадавшие при стрельбе в Перми идут на поправку

10:17 21.09.2021 Пермский стрелок на пути к университету стрелял во всё, что движется. В том числе — по проезжавшим мимо автомобилям. Цитата с видеорегистратора автомобиля, в который попал стрелявший.

10:17 21.09.2021 В связи с трагическим событием в Перми глава Чувашии Олег Николаев проведет 23 сентября внеочередного заседание антитеррористической комиссии. «Вопросы безопасности имеют важное значение. Это показывают те события, которые происходят в Перми. Мы знаем о трагической ситуации. Мы скорбим вместе с жителями Перми, с родными и близкими пострадавших. Хотя слова скорби, как обозначил президент страны, не восполнят боль утраты, но тем не менее облегчают страдание, которое постигло. К сожалению, ввиду того, что в жизни есть разного рода угрозы, опасности, важно заниматься вопросами безопасности», — заявил Олег Николаев.

10:27 21.09.2021 В связи с трагедией в Перми соболезнования высказывают официальные лица, и в шоковом состоянии находятся жители, в том числе эмоционально отреагировали на трагедию в Чувашии. В соцсетях одни предлагают усилить меры безопасности, отмечая, что государство готово тратить миллиарды на армию, но не уделяет внимания безопасности образовательных учреждений. Другие смотрят на проблему шире, констатируя, что это «общество быть должно здоровым, а не охранники с оружием». Читайте также: «Корень трагедии не в охране и не в оружии» — соцсети о стрельбе в Перми

10:40 21.09.2021 Из больниц Перми в Москву эвакуируют семь «тяжелых» пациентов, которые получили ранения в результате ЧП на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в Instagram-акаунте. «Сегодня (21 сентября) утром семерых тяжелых пациентов по распоряжению Михаила Мурашко (главы Минздрава РФ) перевезут бортом МЧС в федеральные клиники для дальнейшего лечения. Остальные пострадавшие продолжат лечиться в клиниках Перми», — сказала она. Читайте подробнее: Из Перми в Москву эвакуируют семерых пострадавших в результате ЧП в вузе

10:46 21.09.2021 Глава Минобрнауки Валерий Фальков поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за действия, остановившие стрельбу в Пермском государственном университете. Об этом 21 сентября сообщает телеграм-канал правительства России. Подробности в материале: Фальков поблагодарил полицейского, остановившего стрельбу в Перми

11:01 21.09.2021 Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко выразила глубокие соболезнования родным погибших при стрельбе в Перми. «Учебный год только начался, и такое ЧП. Вопрос охраны в учебных заведениях, будь то школа или университет, поднимался мной неоднократно, в том числе на встречах с руководством управления Росгвардии по Новосибирской области, с которым мы проводим совместную профилактическую работу по безопасности несовершеннолетних. Пока в учреждениях, где обучаются дети, не будет профессиональных охранников из силовых ведомств, у которых отработан план действий в подобных ситуациях, когда к ним приходят с оружием, трагедии будут случаться вновь и вновь», — отметила Болтенко. Читайте подробнее: В школах и вузах нужны профессиональные охранники — новосибирский омбудсмен

11:11 21.09.2021 Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выразил благодарность сотруднику полиции, который остановил стрельбу в Пермском университете. Об этом сообщает телеграм-канал правительства РФ. «Валерий Фальков во время личной встречи поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за то, что он остановил стрельбу в Пермском госуниверситете», — говорится в сообщении. Читайте также: Фальков поблагодарил остановившего стрелка в Перми полицейского

11:12 21.09.2021 В Челябинской области власти приняли меры после трагедии в Пермском университете. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора. Подробности в материале: Челябинские власти приняли меры после трагедии в Перми

11:40 21.09.2021 Срочно усилить меры безопасности в учебных заведениях поручил региональному министерству образования совместно с МЧС и УМВД губернатор Рязанской области Николай Любимов. Поручение дано в связи с трагедией в университете Перми, написал он 21 сентября на своей странице в социальной сети. Читайте подробнее: В рязанских учебных заведениях пройдут внеплановые проверки

11:47 21.09.2021 Наградить преподавателя Пермского университета Олега Сыромятникова и присвоить ему звание Героя России предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом: В Госдуме предложили присвоить профессору Сыромятникову звание Героя России

11:51 21.09.2021 В Перми преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета Олег Сыромятников стал знаменитостью после ЧП, которое произошло в вузе 20 сентября. Несмотря на стрельбу и страх студентов, педагог продолжил занятие. Он читал лекцию по истории русской литературы и требовал от студентов писать конспект, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе университета оценили действия преподавателя как правильные: «Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике». В учреждении отметили, что стресс испытывали все, но самое главное, что педагог закрыл изнутри дверь в аудиторию. Об этом: Стрельба в вузе Перми не стала помехой для лекции

12:33 21.09.2021 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил своему заместителю Юрию Сердечкину провести совещание с руководством силовых структур в связи с трагедией в Перми. «Для выработки решений будут консолидированы усилия исполнительных органов власти, правоохранительных органов, системы образования региона», — сообщили в ведомстве. Читайте подробнее: Мурманские власти проведут совещание с силовиками после пермской трагедии

12:36 21.09.2021 Жители Барнаула присоединились к общероссийской общественной акции памяти жертв трагедии в Перми. Как сообщает пресс-служба мэрии города, сегодня, 21 сентября, студенты вузов Алтайского края принесли цветы к Мемориалу Славы. Читайте подробнее: Алтай скорбит по жертвам Пермского университета

12:38 21.09.2021 Жители Барнаула провели акцию памяти жертв трагедии в Перми. [[[video-0]]] Цитата пресс-центра мэрии Барнаула.

13:17 21.09.2021 Пермская краевая станция переливания крови начала прием доноров для пострадавших в ЧП в ПГНИУ. permkrai.ru

13:22 21.09.2021 В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин поручил минздраву региона, профильным ведомствам администрации и правительства, а также представительству региона в Москве помогать родственникам пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе и отправленных 21 сентября в больницы столицы России, сообщает пресс-служба краевой администрации. «Мы все понимаем, как важна в таких критических ситуациях поддержка близких. От нее во многом зависит и то, как быстро наступит выздоровление. Поэтому если родственники хотят быть ближе с пациентами в период лечения, необходимо оказать им необходимое содействие. В том числе следует обеспечить условия для проживания в Москве», — сказал Махонин. Читайте также: Прикамье поможет семьям, чьи раненые родственники отправлены в Москву

13:33 21.09.2021 Напавший на пермский вуз 18-летний Тимур Б. увлекался военной тематикой, не любил людей и часто болел. Став совершеннолетним, от твёрдо решил купить ружьё, рассказала его мать на допросе, сообщает 21 сентября телеграм-канал Shot. «Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил», — рассказала женщина. Подробности в материале: Мать «пермского стрелка»: у меня был идеальный ребёнок

13:41 21.09.2021 Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение усилить меры кибербезопасности после стрельбы в Пермском университете. Об этом она заявила на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Наталья Комарова отметила, что всё больше и больше в образовательные процессы вовлекается интернет. «Несмотря на уже принятые меры по кибербезопасности и системные программные продукты, которые внедрены в нашем регионе, мы сталкиваемся с фактами, когда социальные сети становятся площадкой для подготовки опыта, в плохом смысле слова, связанного с нарушением закона и порядка, а также жестокости. Я имею в виду последний случай в Перми. В этой связи прошу обратить внимание на нашу систему кибербезопасности», — подчеркнула глава региона. Об этом: В Югре в связи с событиями в Перми усиляют кибербезопасность

13:43 21.09.2021 Самолёт, на котором доставили в Москву пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете, приземлился в аэропорту «Внуково». Об этом 21 сентября сообщает телеграм-канал правительства России. Об этом: Самолёт с пострадавшими из Перми приземлился в Москве

14:00 21.09.2021 Тимур Б., устроивший расстрел в Пермском государственном университете, решил купить оружие, ещё будучи подростком. Об этом на допросе рассказала его мать, фрагменты её рассказа опубликовал 21 сентября телеграм-канал Shot. «Последние три года он часто стал мне говорить, что, когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружьё. С какой целью оно ему нужно, не говорил», — сказала женщина. Читайте также: «Не любил людей»: напавший на пермский вуз мечтал об оружии с 15 лет

14:15 21.09.2021 Пермский государственный национальный исследовательский университет

14:33 21.09.2021 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших в Пермском госуниверситете. «Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18 млн рублей», — сказал Мишустин 21 сентября на заседании правительства. Читайте также: Пострадавшие и семьи погибших в Перми получат компенсации

14:42 21.09.2021 Следователи на месте трагедии. © Следственный комитет России.

14:52 21.09.2021 Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон и его соратники 21 сентября почтили память погибших в результате трагедии в Перми. Об этом сообщает телеканал Accent TV. Читайте также: В Кишинёве почтили память погибших в Перми

15:42 21.09.2021 Трагедию в Пермском университете продолжает обсуждать вся страна. Не стала исключением и Челябинская область. Одни жаждут для убийцы шестерых человек самого сурового наказания, другие же ищут виновных в том, что он пошёл на это преступление. Также звучат и разные народные инициативы о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Об этом: «Керчь и Казань не научили» — сети о трагедии в Перми

15:51 21.09.2021 В Ростове-на-Дону на площади Гагарина организовали мемориал в память о погибших в Перми. К стихийному мемориалу горожане несут свечи и цветы. Читайте также: В Ростове-на-Дону организовали мемориал в память о погибших в Перми

16:23 21.09.2021 Отрывок лекции, которую читал один из преподавателей Пермского государственного научно-исследовательского университета во время стрельбы 20 сентября, продолженной, несмотря на случившееся, опубликовал 21 сентября телеканал «Звезда». Читайте подробнее: «Продолжаем занятия». Опубликована запись лекции в Перми во время стрельбы

17:26 21.09.2021 В настоящий момент 14 образовательных учреждений Архангельска уже подключены к электронной системе контроля доступа в рамках информационной системы «Школа». Она позволяет не только контролировать посещение ребенком образовательного учреждения, в том числе с использованием системы Face ID, но и вести учет бесплатного питания учащихся младших классов. Читайте подробнее: Только 14 архангельских школ подключены к системе контроля доступа

17:40 21.09.2021 Нижегородцы выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших от трагедии в Перми. К зданию одного из нижегородских университетов люди возлагают цветы и зажигают свечи. Подробности в материале: После трагедии в Перми в Нижнем Новгороде появился стихийный мемориал

18:01 21.09.2021 Вологодские правоохранители ведут поиски человека, который после пермской трагедии распространил в Telegram угрозы в адрес одной из вологодских школ. На ситуацию отреагировал мэр города Сергей Воропанов. «Со вчерашнего вечера получил очень много вопросов от взволнованных родителей о телеграмм-канале, в котором неизвестный, вдохновившись трагичными событиями в Перми, грозится «навести порядок в одной из школ Вологды». Правоохранительные органы занимаются этом вопросом, оперативные службы работают», — написал Воропанов «ВКонтакте». Об этом: Последователь пермского стрелка угрожает одной из вологодских школ

18:06 21.09.2021 Учебной корпус №8 Пермского университета (cc) Лиза Петрова

18:30 21.09.2021 Тюменцы скорбят вместе с пермяками в день траура по погибшим в госуниверситете от рук беспощадного стрелка. Многие отмечают, что в России бесконечную вереницу «колумбайнов» языки истёрлись уже обсуждать. А подростки продолжают стрелять в школах, колледжах и вузах. Ведь прошло лишь четыре месяца после стрельбы в казанской гимназии №175… Читайте также: «Это заразная болезнь» — соцсети Тюмени о расстреле студентов в Перми

18:51 21.09.2021 В Оренбурге 21 сентября у храма-часовни Святой великомученицы Татианы на территории Оренбургского госуниверситета появился стихийный мемориал в память о погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете и прошло траурное мероприятие, сообщает пресс-служба ОГУ. «Университетское сообщество скорбит по погибшим в Перми и выражает соболезнования всем тем, кто в страшной трагедии потерял родных и близких», — сказали в вузе. Руководство университета, чиновники, студенты возложили цветы, зажгли свечи. В храме-часовне Святой великомученицы Татианы состоялась панихида по усопшим. Читайте подробнее: В Оренбурге появился стихийный мемориал в память о погибших в вузе Перми

19:13 21.09.2021 Об ампутации левой ноги студенту, который устроил накануне, 20 сентября, стрельбу в Пермском государственном научно-исследовательском университете, сообщает 21 сентября Life. Читайте подробнее: Стрелок из Перми остался без левой ноги

19:59 21.09.2021 Пермский государственный университет после стрельбы. © Следственный комитет России

20:14 21.09.2021 Напавший на Пермский университет 18-летний студент подключён к аппарату ИВЛ. Ему ампутировали левую ногу, сообщает телеграм-канал Baza. Читайте подробнее: Врачи рассказали о состоянии пермского стрелка

21:03 21.09.2021 Сотрудники полиции, задержавшие стрелка в пермском университете. мвд. рф

22:29 21.09.2021 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате финансовой помощи родственникам погибших и пострадавшим при вооруженном нападении на Пермский университет, сообщает 21 сентября официальный сайт российского правительства. Читайте также: Мишутин подписал указ о финансовой помощи семьям погибших в Перми

06:47 22.09.2021 Семеро пострадавших при стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета с 21 сентября получают лечение в Москве. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Об этом: Четверо пострадавших во время ЧП в пермском вузе подключены к ИВЛ в Москве

06:59 22.09.2021 Следственные действия в Пермском государственном университете. © Следственный комитет России.

07:18 22.09.2021 Спасатель оценил действия продолжившего лекцию во время стрельбы в Перми профессора Олега Сыромятникова. В любой нештатной ситуации надо аккуратно эвакуироваться из здания. Если стрельба проходила в одном направлении, надо было выйти через эвакуационный выход, находившийся в другой стороне, — рассказал председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев. Спасатель посчитал, что в данной ситуации решение педагога, возможно, и спасло ребят, однако если бы начался пожар, они бы остались в ловушке. А пожар был бы возможен, если бы, к примеру, нападавший принёс с собой взрывное устройство. Цитата канала truekpru.

07:26 22.09.2021 Трагедия в пермском университете вызвала много вопросов к администрации вуза, касающихся обеспечения безопасности студентов. В обществе возобновилась оживленная дискуссия по поводу ужесточения выдачи разрешений на продажу оружия и, собственно, его легализации. Но больше всего россиян взволновало поведение профессора кафедры русского языка и стилистики Олега Сыромятникова. Во время нападения он читал лекцию в восьмом корпусе, где как раз происходила стрельба. О ней сообщила мать одной из студенток, забежавшая в аудиторию. Сыромятников запер дверь и позвонил декану. Затем он продолжил занятие, хотя многие учащиеся испугались выстрелов и спрятались под парты. Профессор заявил, что входную металлическую дверь прострелить не удастся и он не позволит сорвать учебный процесс. Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко счел поведение Олега Сыромятникова разумным и правильным. Педагог отвлек студентов от опасности, так как не смог бы сам грамотно организовать эвакуацию. «Это гораздо лучше, чем если бы эти все дети выскочили в коридор, и это животное, как мы видим на снимках, когда идет молодая девушка по коридору, ничего не подозревает, а эта мразь стреляет в нее, она падает, и он даже не посмотрел в ее сторону», — сказал Онищенко. Цитата 360tv.ru.

07:31 22.09.2021 На центральной площади Горно-Алтайска по инициативе Общественной палаты Республики Алтай установлен стихийный мемориал в память о жертвам трагедии в Пермском университете. Об этом: В Горно-Алтайске появился стихийный мемориал жертвам трагедии в Перми

07:41 22.09.2021 Пермскому стрелку ампутировали ногу. Он еще без сознания, показания дают его родители. Мать заявила, что ее сын был идеальным, в детстве болел и хотел стать полицейским, но позже ненавидел людей и общество.

07:42 22.09.2021 Предотвратить нападения вооружённых подростков или школьников на учреждения образования могут хорошие школьные психологи. Такое мнение высказала ИА PortAmur студентка из Благовещенска Александра Дмитриева. По её мнению, защитить детей, если теракт всё же произошёл, помогут беседы о том, как действовать в таких ситуациях. Подробности в материале: Детям необходимо объяснять, как вести себя при теракте — мнение

08:09 22.09.2021 Необходимо проводить в школах регулярные психологические тестирования и наблюдать за атмосферой в коллективах, чтобы не допускать повторения случаев стрельбы в учебных заведениях. Такое мнение высказал педагог, преподаватель БГПУ Николай Кухаренко. Читайте также: Общество должно заранее реагировать на «стрелков», а не постфактум — мнение

08:34 22.09.2021 Число пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43 человек — краевой минздрав.

08:34 22.09.2021 В Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке с 20 сентября усилили меры безопасности в связи с трагической гибелью студентов в Перми. Читайте также: В Приморье в ДВФУ после трагедии в Перми усилили охрану

08:45 22.09.2021 России предложили ежеквартально проверять у психологов студентов, владеющих оружием. С такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. В обращении, с которым ознакомилось RT, общественный деятель отметил, что далеко не все молодые люди способны самостоятельно справляться с психологическими нагрузками и регулировать своё эмоциональное состояние. А если у таких молодых людей есть оружие, то невыявленные психологические проблемы могут привести к трагическим ситуациям.

08:47 22.09.2021 В Перми во время стрельбы на территории Государственного национального исследовательского университета пострадали 43 человека. Такие данные сегодня, 22 сентября, сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень в ходе заседания правительства Прикамья, передает корреспондент ИА REGNUM. Министр уточнила, что за вчерашний день (21 сентября) число пострадавших увеличилось на одного человека. В стационарах лечение получают 12 человек, один из пациентов в крайне тяжелом состоянии. Это сам стрелок. «Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное и крайне тяжелое», — сказала Анастасия Крутень. Остальные 11 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. Удовлетворительно оценивается и состояние всех пострадавших, которые лечатся амбулаторно. Об этом: Во время стрельбы в пермском вузе пострадали 43 человека

08:50 22.09.2021 Цитата из видео. Неизвестный устроил стрельбу в университете в Перми (2).

08:55 22.09.2021 Причиной озлобленности молодых людей и их нападений на учреждения образования психолог из Амурской области Максим Чекмарёв видит элементы насилия, подавления и унижения в системе образования России. Подробности в материале: Нужно убирать из образования элементы насилия — о причинах трагедии в Перми

08:59 22.09.2021 Обучение в пермском вузе, где в понедельник произошла стрельба, планируют возобновить 27 сентября. Губернатор Дмитрий Махонин посетит учебное заведение и встретится с преподавательским составом и студентами. Цитата tv360.

09:11 22.09.2021 На благотворительный счет, который открыт для поддержки пострадавших в результате стрельбы на территории университета в Перми, поступило 1,5 млн рублей. Денежные средства перечислили более 3 тысяч человек. Об этом сообщил представитель минсоцразвития региона 22 сентября во время заседания правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Благотворители перечислили пострадавшим при стрельбе в Перми 1,5 млн рублей

09:26 22.09.2021 Пострадавшим и семьям погибших во время вооружённого нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете начали перечислять выплаты. Помощь уже получили 28 человек, сообщила представитель минсоцразвития региона 22 сентября на заседании краевого правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня планируется выплатить матпомощь в полном объеме. В резервном фонде региона на это предусмотрено свыше 17 млн рублей. Кроме того, 22 сентября начинается работа по выплате федеральных средств. Подробности в материале: Начались выплаты пострадавшим во время вооружённого нападения в вузе Перми

09:44 22.09.2021 Чтобы предотвратить новые нападения на школы и вузы, жители России должны подружиться со своими детьми, а государство — создать аналоги пионерии и комсомола без партийной окраски. Об этом заявил священник, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко. Читайте также: Детей воспитывают Голливуд, блогеры и стендаперы — о трагедии в Перми

10:15 22.09.2021 Совфед почтил минутой молчания память погибших во время трагедии в Пермском университете, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября. Подробности в материале: Совфед почтил память погибших во время стрельбы в Пермском университете

10:52 22.09.2021 Возложение цветов к мемориалу у пятого корпуса ПГНИУ [permkrai.ru]

11:12 22.09.2021 Страшную трагедию, произошедшую 20 сентября в Перми, где вооружённый молодой человек открыл стрельбу в вузе, продолжают активно обсуждать в соцсетях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, не остались в стороне от обсуждений и сибиряки. Читайте также: «Усиливали-усиливали, да недоусилили» — красноярцы о трагедии в Перми

11:13 22.09.2021 Есть ощущение, перерастающее в уверенность, что они вновь ищут кого-то не того. И копают совсем не там. В этом бесконечном поиске виноватых. В гонке за ответами на уже проклятые вопросы. О произошедшем в Перми рассуждает писатель Платон Беседин. Подробности в материале: Выживание без инструкций: кто ответит за пермскую стрельбу

11:26 22.09.2021 В Пермском крае 22−23 сентября пройдут похороны жертв стрелка, который совершил вооружённое нападение на территории национального исследовательского университета в Перми, сообщают СМИ. Централизованных похорон не будет. Так пожелали родственники погибших студентов, отмечает телеканал «ВЕТТА» со ссылкой на свой источник. Тело девушки из Удмуртии увезли на родину. Похороны второкурсницы факультета гидрометеорологии проходят 22 сентября на ее родине в Лысьве. Подругу и сокурсницу девушки хоронят в Перми. Читайте подробнее: В Прикамье хоронят жертв стрельбы в вузе

12:06 22.09.2021 Анализируя ЧП, которое произошло на территории Пермского национального исследовательского университета, доктор психологических наук, профессор Российской академии образования Владимир Собкин заострил внимание на царящей атмосфере в школах и педагогическом процессе. В эфире Общественной службы новостей он отметил, что школьники читают книги, но зачастую их содержание не находит отклика в детских сердцах. По словам эксперта, пермский стрелок должен был читать «Преступление и наказание» Федора Достоевского, по крайне мере, это произведение есть в школьной программе. Однако взялся за оружие и пошел на преступление, зная, что жизнь после него уже не будет прежней. Он обесценил жизнь окружающих и свою тоже. «Я смотрел, как он шел и убивал людей. Вот эти кадры трагические. Это как в компьютерной игре. Шел. Надел на себя камуфляж, каску. Какой-то образ силы. Но это все не для возраста 18-летнего человека. Это человек, который уже получил аттестат зрелости. Это такое инфантильное представление о жизни девятилетнего человека. Ведь у него реального конфликта ни с одним из этих людей (пострадавших, погибших) нет. Вот в этом, мне кажется, ужас. В обесценивании жизни. В этом проблема. Мы можем, конечно, усилить охрану. Я считаю все эти меры нормальными, но это все-таки… Жизнь не за колючей же проволокой совершается, а жизнь — среди людей. Значит, мы упускаем какие-то серьезнейшие проблемы в нашей культуре, когда мы какие-то тексты читаем и даем их прочитать детям, но сердце там пусто. Там отклика нет. Поэтому, мне кажется, здесь ключевые моменты связаны с нравственным состоянием и школы, и общества», — сказал Владимир Собкин. Он считает, что проблему нельзя решить какими-то организованными воспитательными мероприятиями, например, торжественными линейками, празднованием торжеств. «Формальные ходы, они проходят», — резюмировал он. Об этом: «Ужас в обесценивании жизни» — эксперт о ЧП в вузе Перми

12:10 22.09.2021 Президент РФ Владимир Путин наградил полицейского Константина Калинина, обезвредившего пермского стрелка, орденом Мужества. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка».

12:16 22.09.2021 В Пермь прибыл глава СК РФ Александр Бастрыкин.

12:35 22.09.2021 Президент Ассоциации детских психологов и психиатров, кандидат медицинских наук Анатолий Северный, говоря о ЧП в вузе Перми, недоумевает, почему при открытости информации в интернете общество не реагирует на опасность. В эфире Общественной службы новостей эксперт отметил, что и ранее при анализе подобных случаев возникало удивление по поводу открытости информации в современном обществе и отсутствия ответной реакции этого общества. «Его идеи, то, о чем он (молодой человек, совершивший вооружённое нападение в пермском университете) мечтал, эти его угрозы, которые он в себе культивировал, они были известны в общественных сетях и не обратили ничьего внимания. Никто не попытался понять, что происходит с этим молодым человеком, в какой помощи он нуждается для того, чтобы пережить и компенсировать вот эти идеи агрессии, идеи особого пути, который он вынашивал в себе, и даже которые, возможно, достигали уровня бреда. Хотелось бы обратить внимание общества, почему оно глухо к таким достаточно очевидным проявлениям угрозы, опасности. Почему оно не реагирует и не пытается понять и помочь такому человеку?» — сказал Анатолий Северный. Читайте подробнее: «Почему общество глухо к очевидным угрозам?» — эксперт о стрельбе в вузе

12:40 22.09.2021 Указ о награждении орденом Мужества полицейского Константина Калинина, сумевшего обезвредить стрелявшего в пермском вузе молодого человека, подписал президент России Владимир Путин. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин наградил полицейского, обезвредившего «пермского стрелка»

13:11 22.09.2021 «Раньше перестрелки в школах и университетах происходили только в странах дальнего зарубежья, но теперь они случаются и в соседних государствах. Никто не даёт никаких гарантий, что такое не произойдёт и в Киргизии», — волнуется депутат киргизского парламента Бурул Аманова. Читайте подробнее: Парламент Киргизии озаботился безопасностью в вузах после стрельбы в Перми

13:35 22.09.2021 Вместе с главой СК России Александром Бастрыкиным в Пермь 22 сентября прибыли его первый заместитель Эдуард Кабурнеев, руководитель управления воспитательной работы СК России, Герой России Сергей Петров.

13:36 22.09.2021 В Пермь прибыл глава СК РФ Александр Бастрыкин. sledkom.ru

13:52 22.09.2021 Министр Пермского края Раиса Кассина после ЧП в вузе Перми заявила о том, что 23 сентября пройдет краевое родительское собрание. Глава минобра разместила объявление в Instagram-акаунте. «Сейчас очень важно не допустить тревожности среди родителей и наших детей. Поговорим о мерах безопасности в школах.⠀ Вместе с психологом и кибердружинниками постараемся максимально ответить на все вопросы, связанные с цифровым этикетом», — сказала Кассина. Тему безопасности обсудят в прямом эфире в Instagram. Об этом: После ЧП в вузе министр Прикамья проведёт родительское собрание

14:01 22.09.2021 Анализируя ЧП, произошедшее на территории пермского вуза, генерал-лейтенант полиции в отставке, участник контртеррористических операций, заместитель председателя Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов назвал вооруженное нападение"абсолютно показным и вызывающим преступлением. Вместе с тем он подчеркнул, что с такими персонажами, как стрелок, бороться сложно, приведя аргументы в защиту своей позиции в эфире Общественной службы новостей. Об этом: Стрельба в вузе Перми — «абсолютно показное, вызывающее преступление»

14:02 22.09.2021 Стихийный мемориал в Барнауле в память о жертвах в Пермском университете. barnaul.org

14:23 22.09.2021 В Новосибирской области на особый контроль поставлено обеспечение безопасности в образовательных организациях. Об этом на заседании оперативного штаба сегодня, 22 сентября, доложил заместитель министра образования области Юрий Савостьянов. Об этом: В новосибирских образовательных учреждениях пройдут дополнительные проверки

14:30 22.09.2021 В администрации президента России отказались дать оценку действиям преподавателя Пермского государственного национального исследовательского университета Олега Сыромятникова, который после начала стрельбы в вузе продолжил лекцию. Читайте также: В Кремле не стали оценивать поступок профессора во время стрельбы в Перми

14:31 22.09.2021 Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы. permseminaria.ru

14:59 22.09.2021 Глава МВД Владимир Колокольцев повысил в звании инспекторов, которые первыми прибыли к пермскому университету во время нападения. Владимир Макаров помогал с эвакуацией преподавателей и студентов, а Константин Калинин направился на территорию вуза, где обезвредил преступника, применив табельное оружие, и оказал ему первую помощь. «Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а его напарнику… Владимиру Макарову — «капитан полиции», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

15:02 22.09.2021 После массового расстрела людей в Перми власти Нижегородской области предлагают закрыть доступ посторонним лицам не только в здания, но и на территорию школ. Читайте также: После трагедии в Перми доступ к территории нижегородских школ хотят закрыть

15:52 22.09.2021 В Камбарском районе Удмуртии 23 сентября объявлено днем траура в связи с гибелью в Пермском государственном национальном исследовательском университете уроженки города Камбарки Анны Айгельдиной. Совет депутатов и администрация района выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибшей. Об этом: В районе Удмуртии объявлен день траура по погибшей в Перми студентке

16:03 22.09.2021 gorodperm.ru

16:43 22.09.2021 Старший лейтенант полиции Владимир Макаров и младший лейтенант полиции Константин Калинин награждены за то, что мужественно проявили себя 20 сентября во время стрельбы в пермском вузе. Об этом: За отвагу награждены силовики, проявившие себя во время стрельбы в Перми

17:24 22.09.2021 Telegram-канал Baza опубликовал выдержки из беседы с бывшей девушкой Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский университет. По словам девушки, которая рассталась с ним в мае 2021 года, «он ничего не придерживался: ни религии, ни идеологии — ничего». Свои планы на покупку оружия он объяснял тем, что «собирал коллекцию и, возможно, оружие ему нужно для охоты». «Возможно, он играл роль хорошего парня — учитывая то, что он совершил в понедельник», — сказала девушка.

17:46 22.09.2021 Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о причинах трагедии в Перми. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 21 сентября. Читайте также: Мизулина считает «всяких моргенштернов» виноватыми в трагедии в Перми

17:47 22.09.2021 Следователи в Пермском государственном университете. © Следственный комитет России.

17:48 22.09.2021 Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми. Читайте также: В Горном университете отреагировали на трагедию в Перми

19:46 22.09.2021 В ходе рабочей поездки в Пермь глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вместе со следователями осмотрел место преступления, где 20 сентября преступник открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли шесть человек, 34 человека с ранениями различной степени тяжести госпитализированы. Бастрыкин пообщался с некоторыми сотрудниками Пермского университета, в том числе с комендантом одного из корпусов, которая незамедлительно начала оказывать первую помощь пострадавшим, и поблагодарил ее за оперативность и слаженность действий. В настоящее время сформирована следственная группа численностью более 50 сотрудников. В ее состав вошли наиболее опытные следователи ГСУ СК России, криминалисты Главного управления криминалистики СК России, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России.

19:46 22.09.2021 Александр Бастрыкин возложил цветы к мемориалу у пятого корпуса ПГНИУ. sledkom.ru

19:50 22.09.2021 Как сообщили в пресс-службе СКР, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом»), допрашиваются и опрашиваются свидетели и очевидцы, близкие, друзья, одногруппники подозреваемого и другие лица с целью выяснения событий, предшествовавших преступлению, и причин, побудивших студента совершить массовое убийство. «Проведены обыски, изъяты охотничий билет, документы на оружие и другие материалы, имеющие значение для следствия. Также следствие проверяет порядок получения подозреваемым разрешения на приобретение охотничьего оружия, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы, кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — разъяснили в СКР. По указанию Александра Бастрыкина, следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в университете, проверят его на предмет соответствия требованиям законодательства.

19:51 22.09.2021 Преступник был виден из окна университета. Цитата из видео «Стрельба в Пермском университете».

19:54 22.09.2021 Председатель СК России Александр Бастрыкин вручил ведомственный знак отличия «За службу закону» инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми Константину Калинину, который обезвредил стрелявшего по людям преступника. Напомним, указом президента 22 сентября Калинин награжден орденом Мужества, а приказом главы МВД ему присвоено звание «лейтенант полиции».

21:39 22.09.2021 В Сети обсудили решение преподавателя Пермского государственного национально-исследовательского университета Олега Сыромятникова, который продолжил лекцию во время нападения на учебное учреждение. Читайте также: «Решение странное, но оно сработало» — сети о действиях профессора в Перми

21:40 22.09.2021 Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы. permseminaria.ru

21:46 22.09.2021 Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения внес в Госдуму Госсовет Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября. Подробности в материале: Госдума обсудит санкции за пропаганду расстрелов в школах и вузах

07:24 23.09.2021 Пострадавшие студенты. Цитата из видео СК России

07:28 23.09.2021 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин после ЧП в пермском вузе посетил с рабочей поездкой столицу Пермского края, сообщает пресс-служба СКР. Глава СКР с другими сотрудниками ведомства возложил цветы к созданному возле университета мемориалу в память о погибших в результате стрельбы. Также Бастрыкин навестил раненых, которые находятся в больницах города. Председатель СК России подчеркнул, что ведомство при необходимости окажет требуемую помощь в оперативном решении вопросов реабилитации. Со студентами Александр Бастрыкин обсудил возможные превентивные меры, которые необходимы во избежание подобных ЧП в будущем. Молодые люди активно вступали диалог по поводу потенциальных реформ образования, направленных на усиление духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Подробности в материале: Бастрыкин навестил в Перми раненых студентов

07:32 23.09.2021 Председатель СКР Александр Бастрыкин провел совещание в Перми, на котором подчиненные доложили о ходе расследования громкого дела о стрельбе в университете и о запланированных следственных действиях, сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время сформирована следственная группа. В ее состав вошли свыше 50 сотрудников, среди которых наиболее опытные следователи ГСУ СК России, криминалисты Главного управления криминалистики СК России, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России. Назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза — для оценки психического состояния фигуранта уголовного дела. Читайте также: Следствие намерено оценить психическое состояние пермского студента-стрелка

07:49 23.09.2021 Глава СК России Александр Бастрыкин вручил знак отличия «За службу закону» инспектору первого взвода первой роты первого батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми Константину Калинину, который обезвредил стрелявшего на территории университета студента, сообщает пресс-служба СКР. Читайте подробнее: Сотруднику ДПС, обезвредившему пермского стрелка, вручили знак отличия

09:29 23.09.2021 Рабочая поездка председателя СК России в Пермь sledcom.ru

12:08 23.09.2021 Студента, который проходит по громкому делу о стрельбе в вузе Перми, могут перевезти в больницу «Матросской Тишины», а инвалидность не поможет смягчить приговор. Такое мнение выразила на своей странице в соцсети член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. «Инвалидность ему, разумеется, установят. И, скорее всего, перевезут в Москву, в больницу «Матросской Тишины». Инвалидность не будет поводом для того, чтобы не дать ему ПЖ (пожизненный срок). Поводом для смягчения наказания может стать другое — а именно возраст, аффект, психические отклонения (не до состояния, когда признается невменяемым. И в этом случае его в колонию не отправят, а поедет он на принудительное лечение в психиатрическую больницу). В колонии без ноги он будет жить как все. У нас около 20 тысяч инвалидов сидят. Среди них есть не только без ног и без рук, но и лежачие. За стрелком будут ухаживать сокамерники (санитаров в колониях ПЖ фактически нет). За пару пачек чая и сигарет. Протез его могут сделать за счет государства. Но не сразу и не особенно хороший», — сказала она. Читайте также: «Инвалидность не смягчит приговор пермскому стрелку» — эксперт ОНК

13:15 23.09.2021 Спецслужбы устанавливают автора телеграм-канала, в котором появилось ложное сообщение о якобы запланированном теракте в школе № 12 города Палласовки Волгоградской области. Подробности в материале: Волгоградские силовики ищут автора телеграм-канала о теракте в школе

14:26 23.09.2021 «Прятались в овощном цехе. Баррикадировались стеллажами, производственными столами. Чем могли». ТГ-канал Mash опубликовал рассказ бухгалтера столовой химфака Пермского университета о том, как она спасала людей от стрелка Тимура Бекмансурова.

14:45 23.09.2021 В Тюмени был задержан студент колледжа, который пытался пронести на территорию учебного заведения страйкбольное ружьё. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области. Читайте также: В Тюмени задержали студента с игровым ружьём

15:38 23.09.2021 Пермский государственный национальный исследовательский университет с 27 сентября перейдет на дистанционное обучение студентов. Об этом сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова. Стоит отметить, с 27 сентября начнется первая рабочая неделя вуза после трагических событий, которые развернулись на его территории 20 сентября. После ЧП в университете на неделю были отменены все занятия. Читайте подробнее: После ЧП пермский университет перейдёт на дистанционное обучение

16:02 23.09.2021 В первые два дня (20−21 сентября) после трагических событий на территории пермского университета на станцию переливания крови обратились 1011 неравнодушных людей, из них 690 человек сдали кровь. В эти дни количество желающих стать донором выросло в пять раз. Среди неравнодушных большинство — студенты. Об этом сообщает Пермский государственный национальный исследовательский университет, выражая слова благодарности всем тем, кто оказался неравнодушен и помогает спасти жизни пострадавших. Подробности в материале: Из-за ЧП в вузе Перми число желающих стать донором крови выросло в пять раз

17:06 23.09.2021 Мемориал в Барнауле в память о жертвах в Пермском университете. Источник: barnaul.org

18:12 23.09.2021 Совещание ректоров пермских вузов по теме безопасности в вузах с участием главы Минобрнауки Валерием Фальковым. Источник: minobrnauki.gov.ru

18:47 23.09.2021 Руководитель управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мёртвым. Об этом пишут СМИ со ссылкой на свои источники. Об этом: Глава управления СКР по Пермскому краю найден мёртвым

19:15 23.09.2021 В Салехарде школы и детские сады обеспечат новым оборудованием для дополнительной защиты от посторонних. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Читайте также: Школы столицы Ямала оборудуют терминалами бесконтактного доступа

19:56 23.09.2021 Центральный аппарат СКР начал проверку по факту гибели главы следственного управления по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Об этом пишут СМИ. Читайте также: По факту гибели главы управления СКР по Прикамью начата проверка

20:47 23.09.2021 Причиной самоубийства главы управления СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева могли стать бытовые проблемы. О такой версии пишут некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники. Об этом: Названа возможная причина самоубийства главы пермского управления СКР

21:58 23.09.2021 Александр Бастрыкин вручил знак отличия «За службу закону» инспектору Константину Калинину. Цитата из видео СК России

22:44 23.09.2021 Источник: instagram.com mahonindn

07:18 24.09.2021 Подписчики соцсетей опасаются, что «усиление мер безопасности» в образовательных учреждениях после трагедии в Перми произойдёт лишь на словах. Красноярец Андрей К., например, считает, что «усиление» будет заключаться в «добавлении бабушек» в качестве охранников. «Они что, ещё бабушек или охранников добавят?» — такой комментарий он оставил на странице красноярского паблика.

07:31 24.09.2021 Пермские студенты объявили сбор средств для помощи первокурснику национального исследовательского университета Сергею Ю., получившему пять огнестрельных ранений и эвакуированному в московский медцентр. За два дня собрано около 400 тыс. рублей, сообщает портал 59.ru. Сейчас сбор пожертвований закрыт. Деньги активисты экономического факультета ПГНИУ передадут родителям первокурсника, которые 27 сентября планируют поехать в Москву к сыну. Собранных средств должно хватить на восстановление молодого человека. Во время ЧП в вузе студент получил тяжелые ранения. Парень был в тяжелом состоянии. В московской клинике ему провели операцию, длившуюся шесть часов. Читайте также: Для студента, пострадавшего во время ЧП в Перми, собрали 400 тыс. рублей

08:11 24.09.2021 Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о том, в Красноярском крае предотвращено нападение на школу. Читайте также: В Красноярском крае предотвращено нападение на школу — Бастрыкин

08:50 24.09.2021 Глава СК РФ Александр Бастрыкин: «В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное».

09:24 24.09.2021 Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где произошла стрельба, не располагали чётким алгоритмом действий для экстремальных случаев. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил 24 сентября в интервью ТАСС. «Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — сказал глава СКР. Об этом: У пермского вуза не было алгоритма для экстремальных ситуаций — СКР

09:58 24.09.2021 Рабочая поездка председателя СК России в Пермь sledcom.ru

10:44 24.09.2021 По словам Бастрыкина, ранее подобная трагедия произошла в одной из школ Казани. Молодой человек открыл огонь по людям, погибли девять человек. Всем образовательным учреждениям было предписано усилить меры безопасности, установить системы видеонаблюдения, «тревожные кнопки», наладить взаимодействие с правоохранителями. Однако этого не сделали, сказал глава СК РФ.

11:12 24.09.2021 Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагает ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах.

11:36 24.09.2021 В подмосковной Балашихе проверяют сообщения об угрозах стрельбы в одной из школ, сообщает 24 сентября РИА Новости. Читайте подробнее: В Подмосковье проверяют сообщения об угрозах стрельбы в школе

12:03 24.09.2021 В администрации Балашихи заверили, что детям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем.

12:09 24.09.2021 Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание, сообщает минздрав региона.

12:18 24.09.2021 После трагедии со стрельбой в Пермском университете тема усиления безопасности в образовательных учреждениях обсуждается очень широко, в том числе и в Барнауле. Как сообщила 24 сентября в своем телеграм-канале депутат городской думы Марина Понкрашёва, из муниципального бюджета выделено 20 млн рублей на обеспечение охраны школы силами сотрудников частных охранных предприятий (ЧОПов). Подробности в материале: Охранять барнаульских школьников будут сотрудники ЧОПов

12:32 24.09.2021 Раненный при задержании в Пермском университете 18-летний Тимур Б. пришёл в сознание. Об этом пишут СМИ. Читайте также: Устроивший бойню в Пермском университете студент пришёл в сознание

12:57 24.09.2021 Нахождение кадров со сценами насилия в широком доступе провоцирует различные психологические состояния у людей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Смотрите, уже абсолютно доказано психологами и специалистами, конечно: нахождение в доступе — даже не совсем в широком, но доступе для массового пользователя — кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее <…> провоцирует <…> состояние с психологической точки зрения», — сказал Песков. Читайте также: В Кремле призвали всерьёз обсудить идею ограничения жестокого контента

12:57 24.09.2021 Сразу после прихода в сознание Бекмансуров спросил у врачей, есть ли у него родители. Через некоторое время поинтересовался, где его мама и папа. Говорит невнятно.

13:00 24.09.2021 В Перми число пострадавших в результате стрельбы на территории государственного национального исследовательского университета выросло до 47. Об этом сообщает краевой минздрав. По словам министра здравоохранения региона Анастасии Крутень, каждый день растёт число пострадавших. За медпомощью обращаются люди, получившие мелкие повреждения. Об этом: Число пострадавших из-за стрельбы в вузе Перми выросло до 47

13:14 24.09.2021 Центральный районный суд Красноярска избрал студенту Южного техникума, жителю Краснотуранского района меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 20 ноября 2021 года. Об этом сообщили 24 сентября в пресс-службе Красноярского краевого суда. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 УК РФ. Таким образом, в суде подтвердили арест студента красноярского техникума, готовившего убийство сокурсников. Читайте также: Арестован студент красноярского техникума, готовивший убийство сокурсников

13:30 24.09.2021 Основные причины нападений молодых людей на учебные заведения связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. Об этом 24 сентября заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Подробности в материале: Глава СКР назвал причины нападений подростков на школы и вузы

14:07 24.09.2021 Рабочая поездка председателя СК России в Пермь sledcom.ru

14:29 24.09.2021 На площадке профильных комитетов Госдумы возможно организовать обсуждение борьбы с контентом, содержащим сцены насилия, предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Подробности в материале: Хинштейн предложил в Госдуме обсудить ограничения насилия на ТВ

14:40 24.09.2021 Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») согласился с позицией главы СКР Александра Бастрыкина в вопросе пропаганды жестокости в интернете и на ТВ.

15:12 24.09.2021 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин sledcom.ru

16:08 24.09.2021 Родители студента, устроившего 20 сентября бойню в пермском университете, не звонили в больницу, чтобы справиться о его состоянии, ни разу за четыре дня, передаёт 24 сентября Life. Об этом: Родители пермского стрелка не звонили в больницу — СМИ

16:27 24.09.2021 Ушедший из жизни глава следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев оставил предсмертную записку. Об этом пишут СМИ. Читайте подробнее: «Пожил достаточно» — почему глава пермского управления СКР ушёл из жизни

16:31 24.09.2021 Руководитель управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. perm.sledcom.ru

17:52 24.09.2021 В больницы продолжают ежедневно приходить люди, получившие незначительные травмы в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщила 24 сентября министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. По ее словам, число пострадавших таким образом увеличилось до 47. «12 человек находятся в стационарах, один вчера был выписан в удовлетворительном состоянии. Один, конечно же, в тяжелом. Что касается пациентов в Москве, пять из них находятся в тяжелом состоянии и два в средней тяжести», — рассказала министр.

17:52 24.09.2021 По словам главы миздрава Пермского края, состояние всех пациентов, находящихся в Москве, стабильное, руководство федеральных клиник находится в постоянном контакте с родственниками пострадавших.

19:01 24.09.2021 Скорая помощь на месте трагедии. Фото Instagram Дмитрия Махонина

20:40 24.09.2021 Социальная сеть «ВКонтакте» не отмечает роста числа призывов к насилию после трагедии в Перми. «Мы не фиксируем рост числа подобных призывов на нашей платформе… Мы внимательно следим за ситуацией, мониторим подобный контент и блокируем его», — сообщили РИА Новости в пресс-службе. В компании добавили, что используют гибридный метод модерации контента и реагируют на обращения пользователей, общественных организаций и официальные запросы государственных регуляторов.

21:41 24.09.2021 Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков почтил память погибших в ПГНИУ instagram.com mahonindn

22:38 24.09.2021 Заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров поручил усилить в регионе меры антитеррористической защищенности объектов образования, а также контроль за выдачей разрешительных документов на ношение огнестрельного оружия, сообщает правительство региона.

22:55 24.09.2021 В здании Пермского университета sledcom.ru

08:38 25.09.2021 Подросток захотел привлечь к себе внимание и для этого создал канал, где обещал совершить расстрел в школе. Угрозы на фоне трагических событий в Казани и Перми сильно взволновали жителей областного центра, скриншоты сообщений о расстреле в гимназии стали массово распространяться среди населения. «Сотрудниками спецслужб задержан несовершеннолетний, который создал телеграм-канал «Расстрел вологодской школы» и держал в страхе детей и родителей нескольких регионов. Создателя канала нашли и задержали далеко от Вологды, свои преступные действия он осуществлял из Крыма. Он уже дал признательные показания. Следственными органами СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления — приготовление к убийству двух и более лиц. В настоящее время выясняются все мотивы и обстоятельства произошедшего».

09:32 25.09.2021 Спецслужбы Уфы проверили школу после информации о мужчине с оружием возле учебного заведения, выяснилось, что учитель принес электронное ружье для тира, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.

10:37 25.09.2021 Трое пострадавших при стрельбе в пермском университете выписались из городских больниц за прошедшие два дня. Под наблюдением врачей остаются ещё 15 человек, семеро пациентов проходят лечение в московских клиниках и восемь — в пермских, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. «На лечении в больницах Пермского края остаются восемь человек в состоянии лёгкой и средней тяжести. Также нападавший находится в тяжёлом состоянии», — рассказали в ведомстве, уточнив, что нападавший в сводке указывается отдельно.

11:22 25.09.2021 Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков почтил память погибших в ПГНИУ permkrai.ru.

11:32 25.09.2021 Правоохранители получили неподтвержденную информацию, что в палату к стрелку может прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших, после чего решили усилить его охрану. Теперь вместе с Бекмансуровым и врачами дежурят более десятка полицейских, а на этаж, где лежит пермский стрелок, никого из посторонних не пропускают. Самого Бекмансурова положили в одиночную ВИП палату, чтобы оперативникам было удобнее вести за ним наблюдение. Окна в его палате заклеили зеркальной плёнкой. Цитата канала «База».

11:32 25.09.2021 При этом врачи пермской больницы получили негласное указание — нужно сделать всё, чтобы сохранить стрелку жизнь.

12:10 25.09.2021 «Молодёжь отворачивается от телевидения и уходит во все эти трэш-стримы, их учителями становятся непонятные блогеры. Отсюда и все проблемы. Государство должно заниматься формированием «госзаказа на хорошее», чтобы медиа воспитывали. На это, разумеется, нужен бюджет. Но если не начать этим заниматься прямо сейчас, у нас кроме дебильных ток-шоу ничего не останется и тогда новые трагедии будут неизбежны», — пишет 25 сентября в своём телеграм-канале первый заместитель главы Общественной палаты России Александр Малькевич.

12:26 25.09.2021 С 20 по 24 сентября в образовательных учреждениях Барнаула прошла ежегодная акция «Неделя адаптации». Для студентов подготовили видеоролики, презентации, материалы по профилактике экстремизма и терроризма, запрете на хранение, употребление, распространение наркотиков. Молодежи также рассказали о профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа, вреде употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, важности здорового образа жизни. Организатором акции стал комитет по делам молодежи администрации города. Более 500 студентов приняло участие в лекциях и беседах.

12:39 25.09.2021 «Образовательным организациям необходимо взять на вооружение рекомендации специалистов, которые помогут создать комфортные психологические условия для работы и учебы, когда каждый может быть услышан и понят, когда, сохраняя традиции и правила, школа будет их совершенствовать с учетом мнения всего школьного сообщества», — министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

13:32 25.09.2021 В социальных сетях продолжают обсуждать произошедшее в Пермском госуниверситете. «Ильназ Галявиев, Владислав Росляков, Тимур Бекмансуров — что их объединяет? У всех троих родители были в разводе и родные отцы не воспитывали своих сыновей», — задается вопросом Дмитрий Маилз.

13:49 25.09.2021 «Единственный способ предотвращения подобного — максимальная либерализация оружия, разрешение короткоствола и обязательное его ношение сотрудниками образовательных учреждений. Много бы он настрелял, если бы у каждого охранника и преподавателя по стволу было?» — задается вопросом участник группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Денис Пушкарев.

14:00 25.09.2021 В Пермском крае назначили временного главу регионального управления СКР. Им стал заместитель руководителя Дмитрий Анащенко, пишут СМИ. Читайте также: Главе управления СКР по Пермскому краю нашли замену

14:14 25.09.2021 «Все, кто пишет, что стрелка нужно было пристрелить, отключить ивл и прочее. Он ПЛАНИРОВАЛ умереть в своем дневнике. Для него это не наказание, а наоборот, награда. А младший лейтенант молодец, перед камерой волнуется, но сделал всё профессионально: обезвредил и взял живым», — пишет участник группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Максим.

14:18 25.09.2021 После пермской трагедии дизайнер мебели из Твери Александр Пугин разработал концепт бронированной парты для защиты учеников. По его задумке, привычные нам столики теперь будут не из дерева, а из металла. Причём достаточно толстого, чтобы выдержать пули. Внутри — бронированная капсула. В случае угрозы ученик сможет использовать парту как бункер: забраться внутрь и запереться до приезда спецслужб. Александр планирует доработать свой проект и предложить его Министерству образования.

14:25 25.09.2021 Как стало известно, только за вчерашний день на лечение Тимура Бекмансурова потрачено почти два миллиона рублей. По данным svodka138, он по-прежнему в сознании, но нормально разговаривать не может из-за трубки во рту. Поэтому допросить преступника следователи смогут не ранее чем через несколько дней, предполагают медики. Сам Бекмансуров изредка обращается к докторам с просьбами — дать ему воды или повернуть на другой бок. Сейчас его состояние стабильно, но из-за тяжёлых травм не исключено появление осложнений.

14:48 25.09.2021 Одна из аудиторий университета после нападения. Цитата из видео СК России.

14:49 25.09.2021 Специальное программное обеспечение будет анализировать письменные работы учащихся и выявлять «склонности» к опасному поведению. Работа ПО может быть основана на алгоритмах нейросети. Её будут обучать на большом количестве текстов, написанных людьми с психическими или социальными отклонениями. Психологи должны указать разработчикам, какие именно слова или паттерны обычно указывают на девиантное поведение, а также как отклонения влияют на почерк.

14:49 25.09.2021 Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ»), созданная по поручению Владимира Путина, получит почти 1,6 миллиарда рублей для выявления информации, которая может склонить детей к действиям, представляющим угрозу их жизни или жизни окружающих.

20:37 25.09.2021 Пострадавшие и родственники погибших при стрельбе в Пермском университете получают федеральные выплаты. Их перечисление осуществляет минсоцразвития края, сообщили журналистам в ведомстве. Об этом: Пострадавшие и близкие погибших в Пермском университете получают деньги

21:15 25.09.2021 Герои, которые помогали спасать людей во время трагедии в Пермском университете, будут награждены. Об этом в соцсетях заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Подробности в материале: Глава Прикамья пообещал наградить спасавших людей в университете

21:25 25.09.2021 Семеро пострадавших при стрельбе в Пермском университете проходят лечение в федеральных центрах. Об этом заявил в соцсети губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Читайте подробнее: Семеро пострадавших в Пермском университете лечатся в федеральных центрах

08:02 26.09.2021 Окно в Пермском университете после нападения стрелка. Цитата из видео СК России.

08:31 26.09.2021 Жители Усть-Лабинска 25 сентября заметили подозрительного, на их взгляд, молодого человека с автоматом в руках. Как оказалось, это был всего лишь курсант военно-патриотического клуба «Смена», и оружие — деревянное. Однако после трагедии, произошедшей в Пермском университете, перепуганные горожане решили, что парень может представлять угрозу, и обратились в полицию. Молодого человека задержали, с ним провели профилактическую беседу. «Нам по подготовке к военно-полевым сборам выдали деревянные макеты автоматов. Я нёс его к своим братьям, дабы покрасить его, и случилось вот такое. Я не хотел никого напугать», — объяснился парень. Цитата канала «Кубанские новости».

08:41 26.09.2021 Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Государственной думы после трагедии в Перми задуматься над законодательным запретом продажи гражданским лицам огнестрельного оружия.

11:04 26.09.2021 Стране нужен единый стандарт охраны образовательных учреждений. Так считает член регионального штаба ОНФ, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы и педагог Марина Понкрашёва. В разговоре с корреспондентом телеканала ТОЛК она рассказала, какие меры предприняли в Барнауле в связи с трагедией в Перми, а также обратила внимание на проблемы, требующие решения в масштабах страны. «Еще раз хочу отметить, что единого стандарта охраны образовательных учреждений в нашей стране до сих пор нет. Как нет и единой системы финансирования охраны школ. Считаю, что на федеральном уровне должна быть принята специальная программа, в рамках которой на условиях софинансирования муниципалитеты смогут получить помощь в этом вопросе. Ведь самыми незащищенными оказываются школы в не очень крупных городах. Про сельские малокомплектные школы и говорить нечего. Но там ведь тоже учатся дети. Очень надеюсь, что самым пристальным образом вопрос стандартов охраны и финансирования будет рассмотрен на уровне Федерации, будет един для всей страны и таких ужасных трагедий больше не будет», — сказала Марина Понкрашева.

12:02 26.09.2021 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин на совещании sledcom.ru.

14:35 26.09.2021 В Перми рабочий по комплексному обслуживанию корпуса номер два Алексей Полушкин помог студентке, раненной в живот. Об этом сообщили журналистам в вузе. Читайте также: В Пермском университете рассказали о рабочем, спасшем студентку

18:49 26.09.2021 Скорая у университета. permkrai.ru

07:03 Сейчас у стрелка из ПГНИУ частые обмороки: он приходит в себя и вновь отключается. Цитата 59.ru.

07:03 У него трубки в горле, он не может говорить. Первое, что он попросил, — показал жестами, что хочет пить, — рассказал источник 59.RU. — За ним постоянное наблюдение, в том числе во избежание суицида. Сейчас его состояние очень слабое, но в сознание он время от времени приходит.

07:52 Рабочая поездка председателя СК России в Пермь sledcom.ru.

09:34 Один из пострадавших студентов во время стрельбы в Перми получил пять выстрелов и выжил. Это 22-летний Сережа, в тот момент он находился в химическом корпусе. В тяжелейшем состоянии его доставили в больницу. Пермские медики прооперировали раненого, и на следующий день самолетом МЧС его доставили в клинику Москвы. «Сергей перенес операцию, которая длилась шесть часов», — сообщили друзья студента. Ему удалили все осколки, сделали все, что смогли. Врачи говорили, что прогнозы были хуже, чем сейчас, его состояние стабилизировалось.

09:54 Все школы Барнаула будут охранять сотрудники ЧОП. Ранее на охрану выделялось 13 млн руб., но до конца года расходы увеличатся ещё на 7 млн. Во всех школах будет оплачена работа ЧОП. Также на эти средства в 2021-м установят видеонаблюдение, турникеты и металлодетекторы. На охрану дошкольных учреждений также выделены дополнительные средства — это 8 млн рублей. На эти средства проведут аналогичные мероприятия, как и в школах.

10:26 Психотерапевт Александр Вайнер на своей станице в соцсети «ВКонтакте» написал о феномене «школьных стрелков». 1. Являются ли «стрелки» психически больными людьми? Далеко не всегда. Конечно, как правило, это глубоко дисгармоничные, психопатизированные личности. Психопатия — это врожденное уродство личности. У них могут наблюдаться черты шизоидного расстройства личности: [[[list-0]]]

10:43 Неизвестный пользователь завёл канал в Telegram, в котором обещает устроить стрельбу в одном из учебных заведений Томска. Полиция уже проверяет информацию и ищет автора канала.

11:02 Автор анонимного канала грозится напасть 1 октября на Томский промышленно-гуманитарный колледж. Полиция начала проверку. Первые сообщения появились несколько дней назад. Владелец страницы планировал заложить взрывное устройство в учебное заведение, расстрелять всех и после убить себя. Вчера он опубликовал фотографию оружия «друга» — это оказалась картинка из интернета. Томская полиция проводит проверку, охрану колледжа усилили.

11:03 Этот понедельник сотрудники иркутской службы доставки запомнят на всю жизнь — сегодня к ним в офис пришел клиент с ружьем. Оказалось, что мужчина заказал принадлежность для оружия и решил проверить ее, не отходя от кассы.

11:45 Психотерапевт Александр Вайнер на своей станице в соцсети «ВКонтакте» написал о феномене «школьных стрелков». По его словам, у них могут наблюдаться черты истерического расстройства личности: [[[list-1]]]

11:46 Психотерапевт Александр Вайнер на своей станице в соцсети «ВКонтакте» написал о феномене «школьных стрелков». По его словам, у них могут наблюдаться черты нарциссического расстройства личности [[[list-2]]]

11:57 Психотерапевт Александр Вайнер на своей станице в соцсети «ВКонтакте» написал о феномене «школьных стрелков». По его словам, когда речь идет о невменяемости, имеется в виду именно шизофрения. Болезнь, прежде всего связанная с бредом и галлюцинациями. Так вот, далеко не всем «стрелкам» устроить пальбу приказали голоса в голове. Более того, как ни парадоксально, очень часто виновники подобных трагедий признаются психически вменяемыми.

12:11 В Пермском театре оперы и балета 30 сентября в 19:00 по местному времени (17:00 мск) пройдет бесплатный концерт «Свете тихий». Он посвящен жертвам стрельбы на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, сообщает учреждение культуры. Со сцены прозвучит духовная музыка Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева. «Трагические события в Пермском университете — это наше общее горе, общая беда. Сейчас важно поддерживать друг друга и делать все возможное, чтобы восстановить силы и укрепить дух. Музыка всегда была для людей спасением в тяжелые времена. Вечером 30 сентября мы соберемся вместе, чтобы услышать духовные произведения для хора и почтить память жертв трагедии», — сказали в театре. Читайте подробнее: Пермский театр даст концерт в память о жертвах стрельбы в вузе

12:13 gorodperm.ru.

13:00 Известный битмейкер Слава Марлоу заявил, что к его матери в Новосибирске пришли полицейские после того, как неизвестный от его имени разослал сообщения о минировании. Сегодня в школу № 99, где когда-то учился музыкант, упало письмо от якобы Артёма Готлиба (реальное имя битмейкера) — о том, что в здании бомба. Всех эвакуировали, помещения проверили — чисто. Через несколько часов Слава написал в инстаграме, что к маме приходила полиция, чтобы задержать его. От ложных сообщений рэпер открестился: «Чел, я без понятия, зачем тебе это, но шутка глупая».