Пермь, 20 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Перми в государственном национальном исследовательском университете 20 сентября произошло ЧП. Неизвестный открыл стрельбу. Вуз в соцсети разместил предупреждение об опасности.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь!» — оставлена запись в паблике ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее телеграм-каналы сообщили о стрельбе в вузе и пострадавших.